Comienzan las obras de restauración del Arco de la Santísima Trinidad en El Puerto

Este martes 19 de agosto se han iniciado las obras de restauración del Arco de la Santísima Trinidad, en la Plaza de Los Jazmines. La intervención, con una inversión municipal que supera los 42.000 euros, la ejecuta la empresa Construcciones Francisco Manzano S.L., del Grupo Manzano, y tendrá una duración aproximada de un mes. Los trabajos han comenzado con el replanteo y el montaje de los andamios, que obligará a que el arco quede completamente protegido y cerrado tanto al tránsito rodado como peatonal, aunque sin afectar al acceso a viviendas ni a negocios de la zona.

Por motivos de seguridad, mientras duren las obras de reconstrucción queda cortado el tramo de la calle Santísima Trinidad entre calle La Rosa y la Plaza de Los Jazmines. El tráfico procedente de calle La Rosa en sentido Milagros se desviará según la señalización provisional instalada por la Policía Local. Se solicita a los vecinos y conductores máxima colaboración y disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar.

El Arco de la Trinidad, fechado probablemente entre el último cuarto del siglo XVII y primero del siglo XVIII, labrado en piedra arenisca de las canteras de la Sierra de San Cristóbal y con decoración de inspiración barroca, constituye un elemento de gran valor histórico y artístico que, según explica el profesor Francisco González Luque, conserva la doble función de embocadura de la nueva vía urbana abierta a finales del siglo XVIII y de sacralización de ese espacio público al incluir como elemento decorativo un relieve alusivo a la Trinidad.

Enmarcado entre pilastras, con entablamento de triglifos y metopas, frontón partido con roleos y un relieve interior de la Santísima Trinidad, este arco conectaba antiguamente la Plaza con los telares y huertas de la zona.

De autoría desconocida, ubicado a escasos metros del Parque de La Victoria y junto al Hotel Duques de Medinaceli, es un vestigio único de la arquitectura portuense que, con el paso del tiempo, se ha visto gravemente deteriorado y que ahora se reconstruirá completamente, devolviéndolo a su estado original.

Su restauración responde a la necesidad urgente de consolidar y proteger un símbolo que forma parte de la memoria colectiva de El Puerto, contribuyendo además a poner en valor esta entrada al centro de El Puerto, que recupera el esplendor de antaño.

Se trata de unas obras que dan continuidad a las ya realizadas el pasado año en la Plaza de Los Jazmines, donde se mejoró la iluminación y prolongó el pavimentado de la Plaza, ganando accesibilidad y permitiendo que el peatón pudiera caminar por la zona sin impedimentos y de forma continua; ganando un tramo que se igualó al existente compuesto de solería de chino lavado negro y piezas de material natural Sierra Elvira, dispuestas en damero. Se regenera así un espacio de la ciudad en el vértice de un triángulo que forman las calles Cielos y Larga, dos de las principales arterias del casco histórico, donde se ubica el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, un hermoso conjunto de mármol blanco de los denominados 'Triunfos', que con la mejora del entorno cobra protagonismo.

El alcalde, Germán Beardo, acompañado por los tenientes de alcalde de Infraestructuras, Jesús Garay, y de Participación Ciudadana, Javier Bello, ha destacado que “con esta obra devolvemos el esplendor a uno de los rincones más bellos del centro histórico, poniendo en valor nuestro patrimonio y mejorando el entorno urbano para disfrute de todos los portuenses y visitantes”.

Con esta intervención se atiende además a una vieja reivindicación de distintos colectivos, como la asociacipon Betilo y los vecinos de Jardín de Cano.