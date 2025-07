Beardo se queda solo en su "fiesta del autobombo"

Hoy en día, especialmente en los tiempos que corren, que dos o más políticos se pongan de acuerdo es algo inusual. Podríamos decir que casi un milagro. Sin embargo, hay veces en que los sueños se cumplen (¡Aleluya!) y, aunque de vez en cuando sea de forma inconsciente, la clase dirigente consigue llegar a un punto en común. Algo así ha ocurrido en El Puerto, donde todos los grupos de la oposición coinciden en la misma afirmación: diga lo que se diga, "El Puerto no avanza". Al menos esta es la opinión que muestran Vox El Puerto, Izquierda Unida, Psoe y Unión Portuense ante el acto que el Ayuntamiento celebró ayer en la sala Hospitalito donde, bajo el título de El Puerto Avanza: 2 años de mandato, el equipo de gobierno de Germán Beardo realizó un balance de los dos últimos años de esta segunda legislatura.

De primeras, tan solo con mirar el nombre, uno se da cuenta de que las cosas empiezan mal. Tal y como afirma Mª Eugenia Lara, concejala y portavoz suplente del Psoe, "ahora hablan de dos años cuando en total llevan seis". "Con una amplia mayoría absoluta como la que tienen no es de recibo que estemos en julio y aún no estén aprobados los presupuestos de 2025, ni los grandes contratos (exceptuando el de la limpieza), ni el autobuses, limpieza de centros escolares y edificios municipales, el de las pistas deportivas y tampoco el de reciclaje", enumera la edil. "Esto denota que ni ellos quieren hablar de su propia herencia”.

De hecho, temas como la limpieza, el estado de la flota de autobuses, la calidad del turismo y el devenir cultural de la ciudad (estado de los monumentos, gestión de la plaza de toros o el futuro de las cuevas canteras de la sierra de San Cristóbal) son algunos de los muchos temas que preocupan no solo a la oposición, sino también al resto de los portuenses. "El Puerto y sus dirigentes avanzan hacia una ciudad teatro que quieren representar ante los medios un acto de autobombo cargado de mentiras, promesas recicladas y proyectos fantasmas. Un acto financiado con dinero público, cuyo único fin es seguir vendiendo humo a cambio de un puñado de votos.", aseguran desde Vox. La misma opinión mantiene José Luis Bueno, portavoz de IU. "El alcalde seguirá queriendo vendernos una realidad que solo existe en su perfil de Facebook, pero la burbuja se ha roto y los portuenses lo están viendo, aunque él no quiera darse cuenta", asegura Bueno. "Beardo ha convertido la mayoría absoluta en un rodillo absolutista. La ha utilizado para construir un régimen autoritario, el Beardismo, que gira en torno a los intereses privados y a la figura de Germán Beardo que gobierna la ciudad no para mejorar la vida de los portuenses, sino para llenarse sus bolsillos. Solo les va bien a ellos, a sus amigos y sus cargos de confianza que cobran unos sueldazos que ya quisieran muchas familias portuenses".

A estas opiniones también se suma Javier Botella, concejal y portavoz de Unión Portuense, quien afirma que "no cabe duda de que será un acto de propaganda, que al fin y al cabo es lo único en lo que hemos avanzado desde que ellos gobiernan". "Intento echarle imaginación y no se me ocurre qué intentará vender", asegura el concejal. "El Puerto avanza, pero ponemos de coordinador general a quien lleva 40 años polemizando en la administración; El Puerto avanza pero el futuro Plan General lo volverá a realizar el mismo que hace 20 años; el puerto avanza pero seguimos con grandes contratos caducados en autobuses, Playas y Pinares, mantenimiento de edificios municipales y colegios o Mantenimiento Urbano; El Puerto avanza pero no son capaces de aprobar un presupuesto en tiempo y forma".

Fuera del salón de plenos otras voces de la ciudad también se alzan, como es el caso de Adelante El Puerto. "Consideramos lamentable que se utilicen recursos institucionales para organizar un acto de puro autobombo, para brindar con vino y celebrar los logros”, concluyen desde Adelante El Puerto. “El Puerto no avanza con brindis ni cócteles. El Puerto avanzará cuando lo hagan sus barrios, sus servicios públicos y su gente”.