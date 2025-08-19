La Banda Maestro Dueñas ofrece este miércoles 20 un concierto de verano por diferentes calles de El Puerto

La Banda de Música Maestro Dueñas ofrecerá un concierto por diferentes calles de El Puerto este miércoles 20 de agosto. En un formato novedoso y muy atractivo para el espectador, la Banda, dirigida por Javier Alonso Barba, actuará en un evento que, a la manera de pasacalles, partirá de la Plaza de España a las nueve de la noche.

El itinerario continuará por Plaza Juan Gavala, Vicario, Ganado, Plaza de la Herrería, Parque Calderón, Paseo Fluvial de dicho Parque, zona peatonal de la Avenida de la Bajamar, Compositor Javier Caballero y Avenida Micaela Aramburu, para finalizar en la Plaza Colón.

De este modo, el centro histórico se convertirá en un auditorio al aire libre, capaz de albergar a cientos de espectadores que podrán disfrutar, de una manera desenfadada, del talento de esta agrupación musical portuense.

La Concejalía de Cultura quiere destacar la colaboración de la de Policía Local, cuyos efectivos acompañarán a la banda durante el recorrido, favoreciendo su paso por las diferentes calles y que el público pueda acercarse a escuchar a la agrupación. De igual modo, la Concejalía espera y agradece la colaboración de los diferentes establecimientos hosteleros situados en el camino, facilitando el procesionar y la interpretación de la Banda Maestro Dueñas.

La cita de este miércoles será una nueva oportunidad para escuchar a la Banda portuense tras su brillante participación en el concierto de la pasada semana en el Patio Porticado de San Luis Gonzaga, donde reunió a casi setecientos espectadores en un inolvidable homenaje a la copla.