El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María saca a licitación la contratación del suministro de uniformidad y equipamiento para la Policía Local

El Ayuntamiento de El Puerto ha sacado a licitación la contratación del suministro de uniformidad y equipamiento individual destinado a los miembros de la Policía Local. La publicación se ha efectuado hoy mismo en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 26 de septiembre a las 14:00 horas.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 327.519,07 € y tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de prórroga por un año adicional. Su objeto es la adquisición de prendas de vestuario de invierno y verano, así como complementos de uniformidad y material policial necesarios para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas al cuerpo.

"Con esta actuación se persigue reforzar la operatividad y eficacia del servicio, garantizando que los agentes dispongan de los medios adecuados para desempeñar su labor con seguridad, comodidad y profesionalidad", aseguran desde el Consistorio. "El suministro contempla la dotación individualizada de las prendas y equipamiento tanto para agentes como para mandos de la plantilla de la Policía Local, que en la actualidad asciende a 87 efectivos."

Además, según aseguran en una nota de prensa, se prevé "un incremento progresivo del número de agentes hasta alcanzar un mínimo de 120 policías en los próximos años, conforme al plan de ampliación impulsado por la Jefatura y el equipo de Gobierno".

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha señalado que “es imprescindible que los agentes dispongan de los recursos y el equipamiento necesarios para poder desempeñar su trabajo en condiciones óptimas, lo que redundará en beneficio de la seguridad de El Puerto y de los portuenses”. Garay también ha subrayado la importancia de este contrato, que permitirá dotar a los agentes de prendas de última tecnología, adaptadas a la normativa de la Junta de Andalucía en materia de uniformidad, diseñadas para garantizar la máxima comodidad y funcionalidad. Asimismo, ha recordado que la plantilla de la Policía Local cuenta ahora con nuevos vehículos y motocicletas, lo que refuerza la estrategia de modernización de los medios materiales al servicio de la seguridad ciudadana y pronto contará con nuevos efectivos, con la incorporación a medio plazo de 15 nuevos agentes a la Policía Local, así como la promoción interna mediante concurso-oposición de seis plazas para reforzar la estructura de Jefatura del cuerpo policial. De las 15 nuevas plazas, 12 se adjudicarán mediante acceso por turno libre y oposición, mientras que las 3 restantes se cubrirán por movilidad sin ascenso mediante concurso de méritos.