El Ayuntamiento de El Puerto entrega las llaves de 7 naves del Vivero de Empresas Municipal a emprendedores

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del concejal de Empresas y Autónomos, Carmelo Navarro, ha entregado este lunes las llaves a los siete proyectos empresariales que se incorporan al Vivero de Empresas Municipal, ubicado en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, en la calle Arquímedes esquina con Pitágoras.

Las empresas que inician su actividad en el Vivero son Necai Consulting & Design, S.L. , un taller de corte y confección textil inclusivo, liderado por Nerea Velarde Quintana e Iván Molina Marín (Nave 8); Astrisol Metal y Renovables, S.L., de fabricación, restauración y mantenimiento de elementos metálicos, con Willam Ahenque Domínguez y Roxana Cavero Ramos (Nave 11); Iguana Sails Velería Náutica, para el diseño, fabricación y reparación de velas náuticas y arquitectura textil, dirigida por Isabel Núñez Gallego (Nave 3); People and More, S.L. – de fabricación de elementos mecánicos y textiles para el sector de la aerostación, promovida por María del Mar Fernández Delgado y Jesús Caballero Sánchez de León (Nave 9); Kristall Sistemas y Soluciones, S.L. , para la fabricación e instalación de cerramientos, pérgolas bioclimáticas y ventanas de aluminio, con Jesús Gómez Castro (Nave 10); Entelequia Diseño 3D, para la producción y desarrollo mediante fabricación aditiva 3D, impulsada por Rafael Mel García (Nave 6); y Solarpure Systems, S.L. instalaciones y mantenimiento avanzado de sistemas fotovoltaicos, promovida por Fernando García Ángel, Álvaro Holgado Rojas y José Antonio Holgado Rojas (Nave 2).

Cuatro de estos proyectos corresponden a empresas de nueva o reciente creación, dos a iniciativas de desarrollo empresarial y uno a un proyecto de diversificación. Beardo ha dado la bienvenida a los nuevos empresarios, deseándoles el mayor de los éxitos y subrayando que “hoy no solo entregamos unas llaves; hoy abrimos puertas al talento, al esfuerzo y a la capacidad emprendedora de nuestra gente. Cada uno de estos proyectos representa una oportunidad de empleo, innovación y crecimiento para nuestra ciudad”.

Proceso de selección y generación de empleo

Esta incorporación constituye la primera fase del proceso de selección abierto tras la reactivación del programa mediante convocatoria pública permanente iniciada el pasado mes de noviembre.

De un total de dieciséis solicitudes presentadas, finalmente han sido seleccionadas siete iniciativas empresariales que desarrollarán su actividad en las naves-taller disponibles. Tres fueron excluidas por no cumplir los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora, cinco no alcanzaron la puntuación mínima exigida conforme a los criterios de valoración y se registró una renuncia de última hora.

En conjunto, estos proyectos prevén generar inicialmente 18 puestos de trabajo, incluyendo el autoempleo de sus promotores, contribuyendo así a fortalecer el tejido productivo local y a dinamizar la economía portuense.

El primer edil ha destacado que el Vivero de Empresas Municipal es una herramienta estratégica y viva para convertir ideas en empresas sólidas: “Queremos que El Puerto sea un lugar donde las ideas despeguen y se transformen en industria y empleo. Apostamos por quienes arriesgan, innovan y generan riqueza aquí, en su ciudad. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir facilitando suelo, infraestructuras y acompañamiento para que nuestros emprendedores puedan consolidar sus proyectos y dar el salto definitivo al mercado”.

Por su parte, el concejal Carmelo Navarro ha señalado que “la recuperación y activación de este equipamiento municipal supone poner recursos públicos al servicio directo de la creación de empleo y del crecimiento empresarial”.

El Vivero de Empresas Municipal, impulsado y gestionado por la Concejalía de Empresas y Autónomos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, se configura como un servicio público de incubación temporal, por un período de hasta cuatro o cinco años y a un coste reducido, dirigido a nuevas iniciativas empresariales, prioritariamente vinculadas a actividades productivas, TIC e innovadoras. El programa incluye el acompañamiento a las personas promotoras mediante servicios de formación, gestión y tutorización adaptados a las necesidades de cada proyecto, con el fin de facilitar su desarrollo y maduración.

Las instalaciones, ubicadas en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, cuentan con diez naves-taller de entre 90 y 140 m², equipadas con oficinas amuebladas en entreplanta, aseos y acceso a suministros e instalaciones básicas como luz, agua, seguridad y comunicaciones. Asimismo, dispone de zonas exteriores comunes que permiten el acceso independiente a las naves y espacio para aparcamiento.

Podrán solicitar su incorporación al programa las personas promotoras de empresas de nueva o reciente creación, así como aquellas que presenten proyectos de diversificación y desarrollo empresarial viables. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Concejalía de Empresas y Autónomos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Plaza Isaac Peral, 4, Planta 2ª), o contactar a través de los teléfonos 956 860 677 y 650 385 117. https://www.elpuertodesantamaria.es/emprendimiento/espacios-para-emprender/