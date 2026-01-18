La vida vista desde un globo

Uno de los globos de la empresa, sobrevolando el término municipal de Arcos.

El turismo de experiencias cada vez está más de moda y dentro de esta tendencia una empresa portuense ha irrumpido con fuerza en el panorama provincial. Se trata de People and More, una sociedad formada por el piloto Jesús Cabañero y la psicóloga y consultora Mar Fernández, residentes en El Puerto.

Se trata de la única empresa de globos aerostáticos que funciona en la provincia y recientemente ha sido galardonada con uno de los premios para emprendedores que entrega el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) en la ciudad.

Jesús Cabañero y Mar Fernández, durante la entrevista con este periódico.. / D.C.

Jesús, ingeniero de profesión y que durante años trabajó en Astilleros, es piloto de globos desde hace 26 años y lo que primero fue tan solo una afición, poco a poco fue ganando espacio en su vida, hasta convertirse primero en una segunda actividad y más tarde en su profesión, desde 2023, primero en solitario y desde 2025 con Mar como socia.

People and More tiene bajo su paraguas una serie de marcas, siendo la más conocida ‘Cádiz en globo’, que lleva a cabo vuelos en toda Andalucía y un amplio abanico de actividades con globos cautivos, enfocados sobre todo al mundo del ocio y los eventos.

En la provincia de Cádiz la zona que sobrevuelan es la del término municipal de Arcos, ya que de momento, por las restricciones aéreas, no ha sido posible realizar esta actividad en la Bahía de Cádiz o Jerez. Sí que es frecuente ver estos globos en diferentes eventos como ocurrió, por ejemplo, durante la última gala con motivo del Día Mundial del Turismo, celebrada en la Plaza de Toros portuense, o el Gran Premio de España de Jerez en el Circuito de Velocidad, la pasada primavera.

Un globo aerostático despegando. / Cádiz en globo

La empresa también realiza vuelos por otras zonas de Andalucía como Antequera y Ronda (Málaga), Guadix (Granada), Córdoba y el Aljarafe sevillano, o en Extremadura, con vuelos sobre Badajoz.

En toda Andalucía tan solo operan cinco empresas de este tipo, tres de ellas con sede en Sevilla, una en Granada y esta en la provincia de Cádiz.

La próxima semana Jesús y Mar estarán presentes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid, de la mano de la Junta de Andalucía con una mesa fija de empresa, promocionando a Andalucía como un destino para todo el año y con un público objetivo muy amplio, que conlleva además de la propia experiencia de vuelo otros atractivos añadidos como el disfrute de la gastronomía o el alojamiento en la comunidad.

Personas volando en uno de los globos de la empresa. / Cádiz en globo

Los vuelos en globo se realizan siempre al amanecer, que es cuando se dan las mejores condiciones, y solo se ven limitados en caso de fuerte Levante, lluvia o niebla.

La empresa está preparando una nueva sede física en El Puerto, ya que hasta ahora el grueso del negocio se ha gestionado a través de su página web.

Jesús y Mar tienen muchas ideas y entre ellas destaca ahora un proyecto piloto que consiste en ofrecer experiencias gastronómicas a bordo del globo, con un chef que se encarga de preparar un menú en las alturas para los comensales.

Otro de los nichos de mercado para esta actividad es el sector de las bodas, para lo que están trabajando de la mano del Ayuntamiento portuense y el Patronato Provincial de Turismo, así como con empresas de la zona. Y es que el globo y su estética dan mucho juego. La empresa tiene en estos momentos cuatro globos aerostáticos, con capacidad para distinto número de personas, el más grande para grupos de diez, uno de tres, otro de cuatro y otro para ocho personas, más el piloto. Hasta una zambomba han llegado a celebrar en un globo cautivo, toda una experiencia para quienes participan.

En cuanto a sus clientes, en invierno son más personas de la provincia pero también acuden extranjeros y turistas de otras zonas de España. Algunos incluso han repetido.

Uno de los paisajes que se pueden ver desde el globo. / Cádiz en globo

La empresa forma parte de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia (AETC) y estas Navidades han llevado a cabo diferentes campañas promocionales en el centro comercial Bahía Sur, siendo también esta experiencia algo que se adquiere como un regalo original para sorprender al receptor.

Otra de las vertientes del negocio es la publicitaria, ya que cualquier reclamo se puede incluir en la cesta del globo y ser visto desde un gran radio de acción, algo que ya han comprobado distintas empresas.

Al margen de este proyecto como negocio, sus impulsores están interesados en dar a conocer la actividad aerostática, algo muy desconocido en general.

Como recuerda Jesús, un globo es una aeronave y es necesario que los pilotos pasen una serie de pruebas y un examen en Madrid antes de poder realizar un vuelo. “Somos como una aerolínea, tenemos que estar inscritos en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)”, explica Jesús. Y es que la seguridad es algo fundamental en esta actividad y es importante que las empresas cuenten con pilotos y equipos experimentados.

Para dar a conocer la actividad la empresa lleva a cabo charlas en centros educativos, donde realizan además vuelos cautivos e informan a los estudiantes de las posibles salidas profesionales que pueden tener si pasan las pruebas de instrucción de vuelo, ya que hay demanda de pilotos de globo tanto en España como en el resto del mundo.

La empresa recibió también hace unos meses el premio Skal de Turismo a la innovación social.