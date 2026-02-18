El Ayuntamiento portuense se reúne con el Comité de Empresa y FCC para hacer seguimiento del nuevo contrato de recogida de residuos

El Ayuntamiento ha mantenido una reunión de trabajo con el Comité de Empresa de los trabajadores del servicio municipal de recogida de residuos y la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente, con el objetivo de realizar un seguimiento del proceso de implantación del nuevo contrato y de la incorporación progresiva de la nueva maquinaria.

En el encuentro, los tenientes de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, y de Presidencia, Javier Bello, han subrayado la importancia de mantener un diálogo permanente entre Ayuntamiento, empresa y plantilla para conocer de primera mano la evolución del servicio, resolver posibles incidencias y garantizar que la puesta en marcha del nuevo contrato se desarrolla con normalidad.

Durante la reunión se ha valorado de forma positiva la actitud tanto de la empresa como de los trabajadores, destacando la voluntad de colaboración entre todas las partes para que la transición al nuevo modelo de recogida se realice de la manera más eficiente posible y con el menor impacto para la ciudadanía.

El nuevo contrato, adjudicado por un importe cercano a los 170 millones de euros para los próximos diez años y con una plantilla cercana a los 200 trabajadores, implica la renovación completa y progresiva de la flota de vehículos por unidades eléctricas, híbridas y propulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC), todas con etiqueta ambiental Eco o Cero emisiones, lo que permite reducir emisiones contaminantes y niveles de ruido.

Jesús Garay señala que además se han incorporado importantes avances tecnológicos como la implantación de la plataforma digital de gestión integral VISION, que permite la interacción en tiempo real con incidencias, peticiones vecinales y el propio Consistorio. Toda la flota, maquinaria y personal cuenta con sistemas de geolocalización GPS y los contenedores disponen de identificación por radiofrecuencia (RFID), mejorando así la trazabilidad y eficiencia del servicio.

En materia de recogida de residuos, que gestiona cerca de 45.000 toneladas anuales, se ha introducido la recogida selectiva de la fracción orgánica y la recogida diferenciada en el sector Horeca mediante recolectores bicompartimentados, además de la implantación del sistema de recogida bilateral y la renovación completa del parque de contenedores. También se han reforzado las labores de lavado y mantenimiento con nuevos equipos específicos y la construcción de una nueva instalación destinada al servicio.

El municipio se ha sectorizado en distintas zonas para optimizar la organización del servicio y mejorar la coordinación de los equipos de trabajo, reforzando así la eficacia y capacidad de respuesta.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este seguimiento periódico permite detectar áreas de mejora y asegurar que la modernización de los medios materiales y tecnológicos repercuta directamente en una mejora real de la limpieza urbana y de las condiciones laborales de la plantilla.