El Ayuntamiento portuense detalla el coste de las inversiones previstas dentro de los fondos europeos EDIL

El pasado mes de octubre se conoció que El Puerto había obtenido una subvención de 11.948.905 euros dentro de la convocatoria de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local) -similar a la antigua EDUSI- consiguiendo una subvención del 85% para acometer proyectos por valor de 14.057.535 euros.

Ahora el Ayuntamiento ha dado a conocer el listado de las principales actuaciones, dentro del llamado Plan de Actuación Integral (PAI), con el presupuesto que se destinará a cada una de ellas. Así, para la segunda fase de la rehabilitación del Hospital San Juan de Dios se destinarán 4.147.837,36 euros; para la pasarela ciclista sobre el río Guadalete un total de 2.750.939,27 euros; las plazas Tula Ruiz Golluri y Plaza de la Jara se llevarán 2.032.802,11 euros; la reforma del Cementerio Municipal y su entorno tendrán un coste de 1.214.198,98 euros; el proyecto para la plaza de La Pescadería ascenderá a 1.201.620,50 euros; el Museo Municipal del Patrimonio Histórico en El Hospitalito, en su 3ª fase, contará con 901.326,40 euros; la remodelación integral de la calle Ganado costará 889.350,32 euros; y la regeneración urbana de la Plaza de las Galeras y su entorno ascenderá a 831.927,41 euros.

Además, el Plan de Actuación Integral contempla la rehabilitación de otras infraestructuras urbanas, la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la inclusión social en línea con los objetivos marcados para el desarrollo urbano sostenible.

También la implantación de soluciones tecnológicas, por eso, en materia de seguridad, con estos fondos se implantarán cámaras y soluciones tecnológicas inteligentes orientadas a proteger a los portuenses, a los trabajadores, a las familias y a los vecinos, reforzando la prevención, la gestión del tráfico y la convivencia en los espacios públicos, explican desde el Ayuntamiento.

“Este es un plan de futuro, con una inversión histórica, para avanzar hacia entornos más humanos, sostenibles y cohesionados. Es un proyecto para cuidar lo que somos: nuestra historia, nuestra gente y los espacios que compartimos.”, ha señalado el alcalde portuense, Germán Beardo.