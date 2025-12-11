El Ayuntamiento dotará con 100.000 euros a las hermandades portuenses, un aumento de un 122% con respecto a este año

El alcalde, Germán Beardo, se reunió en la tarde del miércoles con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, presidido por Juan José Caballero, con la presencia de todos los hermanos mayores en la Casa de Hermandad de la Soledad, para comunicarles que ya se ha realizado el pago de la subvención de este año 2025. En el encuentro el primer edil les trasladó que el Ayuntamiento había aprobado ese mismo día el Presupuesto para 2026, que incluye una subvención directa de 100.000 euros para la Semana Santa, lo que supone un incremento de 55.000 euros (122 %) respecto a la ayuda de este 2025, que asciende a 45.000 euros, y 65.100 euros más que en 2024, que fue de 34.900 euros.

Esta financiación tiene como propósito apoyar la preparación, organización y ejecución de los actos públicos de las hermandades y cofradías, incluyendo el montaje y desmontaje de las salidas procesionales y otros cultos organizados en la ciudad.

El alcalde destacó que esta medida cumple el compromiso del Ayuntamiento de promover y realzar la Semana Santa, "una tradición que representa patrimonio, historia, cultura y riqueza para El Puerto de Santa María. La subvención fomenta el patrimonio artístico y cultural de la ciudad, garantiza la conservación de nuestras tradiciones locales y potencia la Semana Santa como símbolo del sentir popular”, señaló el primer edil.

Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento y el Consejo Local "continuarán trabajando en estrecha colaboración, coordinando proyectos e iniciativas para preservar el patrimonio histórico y artístico de las hermandades, así como proteger su valioso legado cultural, sin olvidar que esta labor contribuye, además, a generar empleo y riqueza, dinamizando el comercio local, la hostelería, el turismo, la artesanía y el tejido social de la ciudad".

Beardo destacó además que el esfuerzo y constancia de las hermandades "permiten mantener viva la tradición de la Semana Santa, transmitir su legado a las nuevas generaciones y reforzar el sentido de comunidad, especialmente a través de la solidaridad y la obra social que desarrollan durante todo el año".

La antigua Sala Pozuelo se encuentra en estado de ruina en la calle Federico Rubio, 41.

Futuro Museo Cofrade en la Sala Pozuelo

Hay que recordar que el pasado mes de abril el alcalde anunció también otra actuación destinada a las hermandades en concreto la rehabilitación de la antigua Sala Pozuelo, en la calle Federico Rubio, 41, como futura sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. En una primera fase se invertirán 104.000 euros procedentes de fondos de la Diputación Provincial de Cádiz, destinados a consolidar y estabilizar estructuralmente el edificio, cerrado desde 2007 por estar en ruina.

Además de convertirse en la sede del Consejo, el edificio albergará una Sala de Exposición Permanente, que será el primer paso hacia el futuro Museo Cofrade de la ciudad.