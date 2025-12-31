El Ayuntamiento derriba una construcción en la avenida de Sanlúcar

El Ayuntamiento ha procedido al derrumbe y acondicionamiento de un solar en ruinas en la avenida de Sanlúcar. Esta actuación, realizada de forma subsidiaria, se materializa “ante la reiterada falta de respuesta de la propiedad y el grave riesgo que suponía para la seguridad ciudadana y la salubridad pública”.

La intervención tiene su origen en una denuncia ante el mal estado de la finca, que presentaba acumulación de maleza, convirtiéndose en un foco potencial de incendios y en un refugio para la proliferación de roedores. Ante esta situación el Ayuntamiento emitió dos órdenes de ejecución instando a la propiedad a realizar labores de limpieza. Además sobre la finca constan hasta cuatro sanciones económicas por incumplimiento. “A pesar de ello, se hizo caso omiso”.

Tras registrarse un incendio el pasado mes de noviembre y a petición de la Policía Nacional, el Ayuntamiento decidió actuar de manera inmediata “para eliminar cualquier riesgo”. “Actuamos con firmeza para prevenir y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha añadido el alcalde Germán Beardo.