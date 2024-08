Aumenta la preocupación por el estado de los patos del embalse seco del polígono de Las Salinas, en El Puerto

Desde que se tuvo conocimiento de la situación en que han quedado las aves domésticas que malviven junto el embalse seco del polígono de Las Salinas, se han multiplicado las iniciativas para tratar de salvar a estos animales. La colonia de patos, ánsares y otras aves anfibias ha sido víctima colateral de que el embalse se haya quedado sin agua por la falta de mantenimiento y la sequía.

No obstante, estas aves no están solas: entidades y ciudadanos han comenzado a llevarles alimentos y agua cuando se han quedado sin su hábitat. Ahora, en un paso más, asociaciones, administraciones y partidos se han puesto en marcha para promover su protección.

Entre sus iniciativas hay algunas modestas, como una recogida de firmas, y otras de mayor calado, como la promovida por el PSOE, que el 23 de julio trasladó a la Subdelegación de Gobierno la grave situación que atraviesa la colonia de patos, gansos y otras aves anfibias, que se están viendo afectados por la escasez de comida y la pérdida del agua del embalse que ha sido su hogar y ahora es un desierto.

La recogida de firmas se ha iniciado en la plataforma Change.org, con el objetivo de que se garantice el bienestar animal de estas aves que a duras penas sobreviven “con el agua y comida que le acercan algunas personas”. Al no tener agua con que refrescarse, advierten, “cruzan la carretera para beber de los charcos de las zonas edificadas y muchos acabarán atropellados por los coches, que van a gran velocidad”. En la campaña se denuncia también que no tienen ningún tipo de atención veterinaria y que no pueden migrar, porque no vuelan, “por lo que su supervivencia depende de la suerte”. La campaña de recogida de firmas solicita que el Ayuntamiento y la comunidad del polígono de Las Salinas “se responsabilicen de la situación en que se encuentran los patos y garanticen su bienestar”.

El estado en que ha quedado el lago del polígono

En la petición se aclara que no se busca el encierro o el sacrificio de las aves, sino que los responsables “no eludan su responsabilidad y arreglen el problema que está acarreando la sequía del lago o que se traslade a las aves a un lugar donde puedan tener las condiciones adecuadas”. La campaña ha conseguido en 15 días más de 700 firmas y sigue activa en redes sociales.

Uno de los asuntos que plantea el escrito es a quién corresponde la responsabilidad sobre los animales en cuestión y su entorno.

Esta duda parece despejada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Uno de sus agentes realizó una inspección al lago artificial en septiembre de 2023, a instancias de la Asociación Gaditana de Defensa Animal (Agada). Constató y reflejó en un informe la presencia de anguilas y especies silvestres “que tuvieron que ir abandonando la laguna conforme se fue secando por falta de recursos para alimentarse (zampullines, anátidas, limícolas, gaviotas...)”, lo que no pudieron hacer las aves domésticas. Ya entonces, la Junta de Andalucía informó al Ayuntamiento de la situación y le solicitó una aclaración sobre las medidas que se estaban llevando a cabo en el embalse, que se estaba quedando sin agua, “y sobre la adopción de las medidas oportunas para evitar afecciones a especímenes de fauna silvestre”.

Al reiterar Agada las denuncias, el 23 de julio de 2024 dicha Consejería volvió a hacer un reconocimiento de la laguna, “comprobando que el estado de mantenimiento y dejadez del lago permanece”, si bien ya no constató la presencia de especies silvestres. Por el contrario, reconocía el informe que el número de aves domésticas era considerable: “Por el momento están siendo alimentadas por los operarios de mantenimiento y los usuarios de los jardines. Disponen de agua suficiente y no se aprecia problemas sanitarios en las mismas, su estado físico es óptimo y no se observan indicios que hagan pensar que pueda cambiar a corto plazo”. No obstante, la Junta volvió a requerir al Ayuntamiento “para que ponga solución al problema en la medida de lo posible, sobre todo en lo relativo al mantenimiento y limpieza”.

Los patos y ánsares domésticos no han podido emigrar como otras aves silvestres cuando se secó el embalse.

Por su parte, el PSOE ha tenido conocimiento de que la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se dirigió por escrito al Ayuntamiento el pasado 26 de julio, ante el “supuesto abandono de animales domésticos”. Su secretario local, Ángel González, ya había denunciado la situación ante la subdelegación del Gobierno de España, cuya titular, Blanca Flores, se puso a disposición para colaborar en la solución a este problema.

El PSOE ha criticado “la inacción de Germán Beardo con la grave situación por la que están pasando los animales desde que el lago sufriera una avería y quedara seco”.

Además de las entidades animalistas, observan que ya hay varios organismos que han requerido al Ayuntamiento “información y soluciones al problema”. Ángel González hace también referencia a la situación general del polígono, “denunciada por los propios empresarios, quienes dejan en evidencia la gestión del gobierno local en este enclave”.

El portavoz del PSOE concluye que “es más que evidente que es el Ayuntamiento quien debe tomar cartas en el asunto y poner fin al maltrato que están sufriendo estas aves”.