La asociación vecinal Las Tres Fases no entregará las llaves de su local social a la empresa Suvipuerto

La asocición vecinal Las Tres Fases, de la barriada de Fermesa, no entregará las llaves de su local social a la empresa municipal Suvipuerto. La decisión de no cerrar la asociación ha sido tomada por la junta directiva de la entidad, que ha sido asesorada por abogados. La entidad que preside Ana de la O, comunicó este miércoles, día 31 de julio, a la empresa municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María la decisión adoptada por los representantes vecinales, después de que el Ayuntamiento les diera como fecha tope para entregar el local la de hoy jueves, 1 de agosto.

El local social de Las Tres Fases se encuentra en el Camino de los Enamorados, número 9, aunque tiene su entrada por la calle Avefría. Ya el pasado 10 de julio, la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) convocó un encuentro en dicha sede vecinal con los portavoces y representantes de los partidos de la oposición, vecinos, socios y junta directiva de la entidad, para fijar un calendario de acciones "para impedir que el Ayuntamiento ejecute el cierre del local".

La presidenta Ana de la O afirma que la decisión de no entregar las llaves "la teníamos clara después de haber consultado con abogados", y explica que la entidad lleva en el local, cuya titularidad es de Suvipuerto, desde hace 18 años, desde 2006, cuando fue cedido por el entonces alcalde Hernán Díaz Cortés, quien además ayudó a la entidad, aunque no existe un documento específico que certifique que el local está cedido, ya que se hizo de palabra.

Una imagen del exterior de la asociación, situada en la barriada de Fermesa.

No obstante, señala la presidenta de Las Tres Fases, "podemos demostrar que la asociación se ha hecho cargo del local desde ese año, con documentos que certifican que lo tenemos cedido". La presidenta insiste en que los vecinos de Fermesa pagan la luz, el agua, remodelaciones o equipamiento desde que les fue cedida la sede social, de 200 metros cuadrados. La comunicación para desalojarla llegó a la entidad el pasado 25 de abril, cuando Suvipuerto envió a la asociación una carta en la que les daba de plazo hasta el 1 de mayo, que después se amplió, aduciendo que este espacio costaba dinero al Ayuntamiento, que se tenía que hacer cargo del coste del IBI.

La presidenta de la junta directiva mantuvo entonces una reunión con el consejero delegado de Suvipuerto, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, en la cual le propuso abonar un alquiler y que les informaran sobre la cuantía de IBI que tenía el local pendiente de pago, aunque desde la empresa no les facilitaron la cuantía, según afirma.

Ese mismo día, señala la responsable de la entidad, enviaron un tasador para valorar el local, de lo cual tuvo noticia la presidenta a través de una monitora que se encontraba en la sede vecinal, realizándose un informe con una valoración de algo más de 150.000 euros. Posteriormente, desde Suvipuerto les confirmarían que querían poner a la venta el local, descartando Las Tres Fases la posibilidad de adquirirlo, "ya que una asociación de vecinos no puede afrontar ese gasto".

La asociación vecinal Las Tres Fases lleva a cabo una importante labor en la barriada en Fermesa, y su local está lleno de vida todo el año. “Tenemos numerosas actividades para las socias y socios de la entidad: talleres de costura, pilates, corte y confección, flamenco... Entre las asociaciones de El Puerto somos la que más actividades ofrecemos”. El local social cumple también la función de cohesionar la barriada, ya que hay también grupos de personas mayores y viudas que se reúnen para hacer punto, ganchillo y convivencias y eso se perdería". Además, la asociación rechaza de plano que estén obteniendo algún tipo de lucro por la existencia de una barra de bar en el local, la cual no está en funcionamiento y cuando lo estuvo sólo fue en momentos puntuales. “Hay es un grifo de cerveza que lleva años sin barril, y una nevera, no hay ni cafetera ni cocina. No hacemos competencia a los bares. La barra era para uso de los socios cuando estaba en funcionamiento, hace ya años”.

Una acción reivindicativa en el interior del local vecinal.

En cuanto a los talleres que se imparten, los participantes son miembros de la asociación. "No hacemos algo que otras asociaciones no hagan", aclaran. La entidad se mantiene de las cuotas de sus socios,12 euros al año, y no recibe ninguna ayuda municipal. Después de la pandemia, el número de asociados bajó a unas 70 personas, pero antes del confinamiento llegó a tener hasta 300 socios.

Mantiene además un espiritu intergeneracional, con asociadas como la propia Ana de la O, que pese a tener 29 años lleva en la asociación desde niña, "en ella han estado mis abuelos y mi madre, y su ambiente es muy familiar, sobre todo de residentes de Fermesa". La asociación quiere negociar con el Ayuntamiento y conseguir una alternativa para no quedarse en la calle, porque están convencidos de que si entregan el local la entidad desaparecerá. "Quieren acabar con el movimiento vecinal, quieren vender el local. En la barriada, se están vendiendo los bajos comerciales para convertirlos en viviendas. Es la tendencia y con este local quieren hacer lo mismo".

La junta directiva lamenta que hasta el momento les hayan "dado largas" a la hora de tratar abrir un diálogo con el Ayuntamiento, por lo que han solicitado una reunión por el Registro Municipal con el alcalde, Germán Beardo, con la concejala de Relaciones con la Ciudadanía, Silvia Gómez, y con Antonio Jesús Ruiz Aguilar, "pero no nos han contestado". En cuanto al futuro inmediato, "seguiremos con nuestras actividades y esperando a que nos den alguna noticia más. Barajamos que nos puedan enviar a alguien para desalojarnos, pero tienen que venir con un mandato judicial".

La sede social constituye un lugar de encuentro para la barriada de Fermesa

Cabe recordar que la asociación de vecinos La Música de la barriada de El Juncal tuvo que desalojar su sede social de manera definitiva, también propiedad de Suvipuerto, el pasado 15 de julio, culminando el cierre después de ser requerida por el Ayuntamiento de El Puerto.