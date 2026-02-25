La Asociación de Empresarios de El Puerto apoya la ley regional que impulsa las zonas industriales

En una intensa jornada informativa celebrada en el CEEI Bahía de Cádiz se ha presentado esta semana, a través de la Delegación de Hacienda, Economía, Fondos Europeos y de Industria de la Junta de Andalucía, la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía (LEPA), una de las herramientas estratégicas para favorecer la industria andaluza de las últimas décadas.

Para ellose ha contado con la presencia del viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, la delegada territorial del ramo, Inmaculada Olivero, así como el alcalde portuense, Germán Beardo, y el presidente de la CEC, José Andrés Santos, coincidiendo desde sus distintos cargos institucionales, que esta normativa es un buen instrumento que ayuda a canalizar de manera técnica y económica las necesidades que tienen los distintos polígonos y áreas industriales de vital importancia para el tejido empresarial, que cuenta con más de 5.200 empresas implantadas en estos espacios, que constituyen una base estructural de la economía y el empleo local. Cabe señalar que la ley viene acompañada de un respaldo económico a través del programa de incentivos INCEA, dotado con 50 millones de euros.

Por su parte el presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto, Gonzalo Ganaza, ha respaldado también esta iniciativa regional, que son muy necesarias para seguir mejorando los polígonos en materia de iluminación, mantenimiento, seguridad o conectividad, que favorecen el trabajo y la actividad diaria de las empresas implantadas. En este sentido y aprovechando este destacado ejercicio de inversión pública, la organización empresarial portuense va a realizar una serie de encuentros y jornadas con las distintas comunidades de propietarios de los polígonos industriales de la ciudad, para seguir en comunicación y coordinación continua de manera informativa, dada la importancia de esta ley que comenzará el próximo 23 de marzo. Asimismo, Ganaza abunda en la necesidad de implicación del consistorio portuense sobre las áreas industriales de la ciudad, especialmente del Polígono Industrial Salinas de San José, que cuenta ya con más de medio siglo, y que tiene unas grandes necesidades de estructura urbanística y de logística. Al respecto, el presidente de la asociación, quiere recordar las manifestaciones que el primer edil, Germán Beardo, realizó hace unos meses en la mejora de este polígono, el más antiguo de El Puerto, dotándolo de una partida económica dentro del presupuesto municipal y que ahora con esta nueva normativa tiene una gran oportunidad para que, tras años de reclamación y demanda, de una vez por todas, se pueda transformar y modernizar este enclave. Para ello desde la asociación se le va a comunicar que no pierda esta oportunidad para cumplir con el compromiso adquirido en este sentido.

Finalmente, Gonzalo Ganaza destaca que “no perdamos la oportunidad de presentar proyectos que mejoren los déficits históricos en materia de infraestructuras que se viven y sufren cada día los empresarios de la ciudad”. La asociación estará muy pendiente que no se pierda esta coyuntura socioeconómica y técnica en beneficio y modernización del sector.