Colocada en El Puerto la primera piedra del residencial 'Las Terrazas de Las Marías'

Este viernes se ha llevado a cabo el acto de colocación de la primera piedra del residencial 'Las Terrazas de Las Marías', promovido por la mercantil Fainsur Las Marías S.L., dentro del nuevo desarrollo urbanístico de Costa Alta Las Marías.

Se trata de la construcción de un edificio plurifamiliar de 50 viviendas, con garajes y trasteros, cuya licencia urbanística ha sido tramitada en tiempo récord gracias a la colaboración público-privada puesta en marcha por este equipo de gobierno, y con la que El Puerto ha sido pionero en Andalucía tras la última modificación de la Ley LISTA.

Esta promoción constituye además la primera licencia concedida en Las Marías, tras la culminación de las obras de urbanización de este nuevo ámbito residencial.

El proyecto se desarrolla en una parcela de manzana cerrada de 3.187,56 m² e incluye la construcción de dos edificios residenciales con 50 viviendas en total (30 y 20). Ambos compartirán un garaje subterráneo con 57 plazas de aparcamiento y 50 trasteros. El conjunto contará además con parcelas privadas en planta baja, zona infantil, áreas ajardinadas y espacios de recreo. La ejecución se realizará en una única fase, con un presupuesto de 4,4 millones de euros y un plazo estimado de 36 meses.

El desarrollo de 'Las Marías', con más de 800 viviendas previstas —314 de Protección Oficial—, representa el mayor impulso residencial en El Puerto en los últimos quince años. Situado hacia la carretera de Sanlúcar, próximo al centro y bien comunicado, el nuevo barrio combinará vivienda colectiva y unifamiliar (90% plurifamiliar y 10% unifamiliar), además de espacios comerciales y amplias dotaciones públicas: cerca de 23.000 m² de zonas verdes, 10.000 m² para equipamientos docentes, 5.000 m² para instalaciones deportivas y 2.000 m² para usos sociales.

En las próximas semanas se sumarán a esta nueva promoción otras como el proyecto 'Residencial Jardines de Las Marías', promovido por SEINSA, que prevé la construcción de 70 viviendas, consolidando así el impulso residencial de este nuevo barrio.

El alcalde, Germán Beardo, que ha estado en el acto junto a la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, ha subrayado que el desarrollo de Las Marías representa “una apuesta firme por un modelo de ciudad moderna, integradora y sostenible, que impulsa decididamente la oferta de vivienda y abre un nuevo horizonte para miles de familias portuenses”.