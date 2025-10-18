La Asociación de Belenistas Portuense 'Ángel Martínez' presenta una Campaña de Navidad llena de eventos en El Puerto

La Asociación de Belenistas Portuense 'Ángel Martínez' ha inaugurado oficialmente la Campaña de Navidad 2025 con un acto celebrado en el edificio San Luis Gonzaga en el que se han presentado la programación y el cartel de la campaña.

El teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, ha felicitado a la entidad que preside Pepe Jiménez por el intenso programa de actos que desarrollará en las próximas fechas, anunciado por una fotografía de Fernando Domínguez en la que se muestra un belén de la Hermandad del Dolor y Sacrificio. Bello agradeció a la institución que “un año más nos invite a disfrutar de una de las tradiciones más queridas de nuestra ciudad” y “su esfuerzo y dedicación para mantener vivo el espíritu navideño, demostrando un magnífico trabajo y compromiso con nuestras costumbres”. El edil apuntó en su discurso que “desde el Ayuntamiento seguimos apoyando con orgullo estas iniciativas, que fortalecen nuestra identidad y enriquecen la vida cultural de todos los portuenses”, para concluir proclamando que “comienza la cuenta atrás para vivir una Navidad llena de ilusión, arte y tradición en El Puerto”.

Pepe Jiménez agradeció la colaboración municipal y señaló que el colectivo está protagonizando un gran esfuerzo por acercar a la ciudadanía el mayor número posible de actividades, objetivo para el cual programará propuestas en ubicaciones distintas al propio local social. Además, apuntó que se ha creado un Grupo Joven con objeto de incorporar a la institución a personas de dicha edad, que esperan aumente con el paso del tiempo.

Durante el evento, que presentó Jesús María Palomero y que contó con la actuación de Vía Sacra, se entregaron insignias a los nuevos socios y dos condecoraciones de plata por cumplir 25 años de pertenencia. Además, se dieron los trofeos personalizados del Certamen de Fotografía Javier Ameneiro correspondientes al Cartel de la Navidad 2025. Por su parte, el certamen fotográfico Javier Ameneiro para el cartel anunciador de la Navidad 2026 recibirá trabajos en la sede de la entidad hasta el 2 de febrero, teniendo lugar el día 6 el fallo del jurado.

En el transcurso del acto se anunció que el Mercadillo Belenista tendrá lugar del 24 al 28 de noviembre en el Mercado de Abastos, de 10:30 a 13:30 horas.

Las inscripciones para el Certamen Local de Belenes Navidad 2025 se efectuarán del 1 al 23 de noviembre en la sede de la Asociación, de 19:00 a 21:00 horas, en los días de apertura o a través de la página web https://asociacionbelenistaportuense.es La visita del jurado se efectuará el 11 y 12 de diciembre. Además de los tres premios a los mejores belenes en las modalidades de Particulares y Entidades se entregarán dos premios especiales, que distinguirán, respectivamente, los efectos luminosos y los efectos de agua.

La Exposición de Escenas de la Navidad se desarrollará del 9 de diciembre al 2 de enero de 2026, en el Centro Cívico Augusto Tolón y en la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. La iniciativa cuenta con las colaboraciones de la Concejalía de Comercio y de Caldos Aneto.

Una de las novedades de la Campaña consiste en el certamen 'El belén de mi hogar', que permitirá visualizar, subiendo las fotos a una página de Facebook que se anunciará oportunamente, belenes que no concursan o no se abren al público en general. Se efectuará del 9 al 21 de diciembre y la votación se cerrará el 4 de enero.

El belén de la asociación se podrá contemplar del 9 de diciembre al 4 de enero en la sede de la entidad, en calle Francisco Cossi Ochoa. Inaugurado el día 8 y coordinado por Francisco Javier de la Rosa Mesa, su horario será los días laborables de 18:00 a 21:00 horas y los festivos de 11:00 a 13:00 horas.

El 14 de diciembre a las 12:00 horas se entregarán los premios de los distintos certámenes en el Salón de Actos de San Luis Gonzaga.