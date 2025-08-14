Apemsa asegura que la depuración de aguas en El Puerto cumple con la normativa

Tras la afirmación de Ecologistas en Acción dando por hecho “un generalizado incumplimiento de los niveles de depuración legalmente establecidos” en relación con la depuración de las aguas residuales de El Puerto, la empresa municipal Apemsa ha emitido una nota de prensa "para informar a la población residente y a las personas que visitan nuestro municipio en estas fechas de la realidad de la depuración de las aguas residuales, para su tranquilidad ante informaciones alarmantes y para que puedan obtener sus propias conclusiones".

Apemsa explica que "la depuración de las aguas residuales de El Puerto de Santa María se realiza en la EDAR Las Galeras, situada en la Costa Oeste, donde llegan, a través de diferentes estaciones de bombeo o por gravedad, las aguas residuales del municipio, desde Valdelagrana hasta Fuentebravía. La EDAR, diseñada y en servicio desde hace 30 años, cuanta con una autorización de vertido propia de instalaciones con tratamiento secundario, otorgada por la Junta de Andalucía, que establece los valores máximos permitidos para algunos parámetros así como las condiciones en las que deben alcanzarse estos valores".

Desde la empresa añaden que "la EDAR se construye y autoriza conforme al Real Decreto 509/1996, que establece para el agua depurada valores máximos de 25 mg/l para DBO5 y 125 mg/l para DQO, como indica la noticia, pero también establece los rendimientos de eliminación de la contaminación del agua residual que llega a la EDAR, y que debe ser del 70% para la DBO5 y del 75% para la DQO. Es decir, que la depuración de aguas residuales de un municipio cumple por parámetro si los valores medidos en agua depurada son inferiores a la referencia, o cumple por rendimiento, si se elimina el % que establece la norma".

Como es preceptivo, Apemsa presenta a la Consejería de Medio Ambiente con frecuencia anual una Declaración de Vertidos, que aporta análisis del agua de entrada y de salida de la EDAR realizados en nuestro laboratorio (365 análisis/año), y los análisis realizados por un laboratorio acreditado por la Consejería de Medio Ambiente (24 análisis/año), además de los análisis de control del medio receptor del vertido. Por otro lado, la propia Consejería realiza analíticas de control en la EDAR, por sus propios medios y sin previo aviso. "La ausencia de expedientes sancionadores por parte de la Consejería de Medio Ambiente en relación con el tratamiento de aguas residuales urbanas acredita el normal funcionamiento de la depuración en el municipio. Por otro lado, la Consejería de Salud realiza controles periódicos de la calidad del agua de baño, que cumple con los parámetros de calidad exigidos, lo que no sería posible en una situación de incumplimiento en la depuración de las aguas residuales", concluyen.