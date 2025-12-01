La APDHA celebra este martes una charla en El Puerto sobre la humanización de las cárceles

Se celebrará en la Ermita de Santa Clara a las 18:30 horas

Derechos Humanos reclama refugios climáticos y comedores municipales todo el año para las personas sin hogar en Cádiz

Un fragmento del cartel anunciador de la actividad.
Un fragmento del cartel anunciador de la actividad.

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha organizado para este martes 2 de diciembre, a las 18:30 horas, un acto en la ermita de Santa Clara bajo el título 'Humanizar la pena: un diálogo sobre salud mental y garantías en el ámbito penitenciario'.

El acto estará presentado por Marta Horno, coordinadora del área de Cárceles de la asociación; y contará con la presencia de Antonio Vergara, médico y activista de Marea Blanca; y José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz entre los años 1996 y 2013.

El conversatorio se ha organizado con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

También te puede interesar

Lo último

stats