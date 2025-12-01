La APDHA celebra este martes una charla en El Puerto sobre la humanización de las cárceles

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha organizado para este martes 2 de diciembre, a las 18:30 horas, un acto en la ermita de Santa Clara bajo el título 'Humanizar la pena: un diálogo sobre salud mental y garantías en el ámbito penitenciario'.

El acto estará presentado por Marta Horno, coordinadora del área de Cárceles de la asociación; y contará con la presencia de Antonio Vergara, médico y activista de Marea Blanca; y José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz entre los años 1996 y 2013.

El conversatorio se ha organizado con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.