Aparece en El Puerto el cadáver de una persona en un coche calcinado

La zona en la que ha aparecido el cadáver en un coche calcinado.

En la tarde de este miércoles ha aparecido en la calle Pistacho, en una zona de campo cercana a la Hijuela del Tío Prieto, el cadáver de una persona en el interior de un coche calcinado.

Según los datos que ha podido confirmar este periódico el incendio del vehículo se produjo el día anterior, pero no ha sido hasta este miércoles cuando la Policía Científica ha hallado en su interior el cuerpo de una persona.

Una de las hipótesis que se baraja por parte de la Policía Nacional, cuerpo que lleva a cabo la investigación, es que este suceso pueda estar relacionado con alguna desaparición que se haya denunciado en los últimos días, aunque de momento no se ha avanzado ninguna información al respecto.

La zona en la que ha aparecido el turismo calcinado tiene viviendas en las inmediaciones, pero no demasiado cercanas. La presencia de varios vehículos del Cuerpo Nacional de Policía durante la tarde de este miércoles en la zona ha puesto en alerta a los vecinos, que no sabían que el motivo de ese despliegue se debía a la aparición de un cuerpo calcinado.

Tras el levantamiento del cadáver por parte del juez, los agentes mantienen abierta la investigación hasta poder confirmar la identidad de la víctima.