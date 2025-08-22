Andy y Lucas despiden su gira en la provincia con un concierto con aires de fiesta en El Puerto

Todo en la vida tiene un principio y un final, y en el caso del dúo gaditano Andy y Lucas, esa despedida del contacto directo con su público llega de la mano de la gira 'Nuestros últimos acordes', que nació en principio como un recorrido por apenas ocho ciudades y se ha ido estirando hasta que finalmente será el próximo 10 de octubre en Madrid cuando se baje definitivamente el telón.

El de la noche del jueves era el último concierto de la gira en la provincia de Cádiz, y allí estaban muchos de sus fieles seguidores, muchos de ellos con pancartas llenas de frases cariñosss y menajes de agradecimiento por las alegrías que les ha dado el dúo a lo largo de dos décadas.

Como siempre en los conciertos del dúo gaditano la diversión estuvo asegurada, con numerosos detalles y un amplio despliegue técnico que abarcaba desde llamaradas y bengalas hsta confeti y luces láser. La arrolladora personalidad de Lucas no dejaba un minuto de descanso y desde que pisó el escenario no paró de animar al público, de bailar y de generar buen rollo.

Más discreto, su compañero Andy hacía gala de su gran voz y ponía el contrapunto a su compañero, en una noche sin duda especial para ellos, ya que buena parte de su familia se encontraba en la Plaza de Toros de El Puerto, donde se celebró el concierto dentro del ciclo Cabaret Festival.

Algunas de las pancartas desplegadas en la Plaza de Toros de El Puerto. / M.A.G.

Con Lucas vestido con chaqueta azul claro y Andy con un chaleco negro de largos flecos arrancaba la noche, con sus micrófonos de purpurina dorada y a los sones de Toda la noche. Un gran equipo humano acompañaba a los artistas sobre el escenario, con dos coristas y un potente grupo de músicos, entre ellos un sobrino de Camarón de la Isla. "¿Quién quiere subir después con nosotros al escenario?", adelantaba Lucas sobre lo que iba a ocurrir hacia el final de la noche.

Temas como Quiéreme y Aquí sigo yo formaban parte de la lista de canciones del concierto, y cuando llegó Llévatela ya Lucas se despojó de su chaqueta, quedándose en camiseta de tirantes, sin parar de bailar al ritmo de temas como El ritmo de María, Por ella o Quiero ser tu sueño.

El público fue una pieza esencial del concierto, ya que la interacción entre los cantantes y sus fieles seguidores no faltó en ningún momento. No faltó tampoco el agradecimiento al equipo de Concert Music y Cabaret Festival, con mención especial a Rafael Casillas y Miguel Bianchi.

Llegaba entonces un primer cambio de atuendo, con Andy luciendo un elegante traje con chaleco y Lucas con una camiseta negra con una calavera plateada. Andy aprovechó ese momento para felicitar a "mi princesa", que precisamente ayer cumplía 19 años. "Ha sido un año y medio impresionante, hemos disfrutado mucho", aseguraban, antes de dedicar un emotivo tema a los abuelos, esa figura tan importante en las vidas de las personas.

Otra imagen del concierto del jueves por la noche. / M.A.G.

Una de sus canciones más celebradas, Y en tu ventana, se escuchaba después como un alegato contra la violencia de género. "La mujer es lo más bonito que nos ha puesto Dios, a las mujeres nunca hay que ponerles la mano encima", decía Lucas, para pedir entonces al público que encendiese las linternas de sus móviles, con el tema Pasarán.

Subía entonces al escenario la primera invitada, una niña de 9 años llamada María, que se llevó de regalo una camiseta, para después lanzar muchas más al público incluso con una especie de lanzadores que llegaban casi hasta la grada. Una chica normal, Dime que me quieres y Lola siguieron animando la noche, para seguir con Mírame a la cara y finalmente Nuestros últimos acordes, la canción dedicada a su público y que pone nombre a esta gira de despedida. "Tenemos un público muy leal y os estaremos eternamente agradecidos", afirmaban Andy y Lucas, para destacar que "cada frase de este tema queremos que lo consideréis como vuestra porque recoge nuestra cultura, somos una familia".

Con Son de amores, una de sus canciones más conocidas, Lucas se bajó del escenario y se mezcló con su gente, antes de retirarse brevemente antes de la llegada de los bises.

Con un tercer atuendo, esta vez con Andy vestido de rojo y Lucas con una camiseta de uno de sus temas, llegaba el que sin duda es el himno del dúo, Tanto la quería, que fue coreada a voz en cuello por parte de los asistentes. Se producía entonces el momento adelantado al principio, cuando todos los portadores de pancartas fueron invitados a subir al escenario para el fin de fiesta, con algunas de ellas muy trabajadas, incluso una luminosa. "Vuestra música es la batería de mi corazón", rezaba una de las frases, junto a otras muy cariñosas que denotaban que ese público fiel nunca se va a olvidar de ellos.

"Que viva El Puerto, que viva Cádiz, Andalucía y España, y que viva la madre que os parió", fue el grito final de Lucas, que tras casi dos horas de concierto se despidió junto a su compañero de su público, en una gira que está siendo para ellos inolvidable.