Los Amigos de la Sierra de San Cristóbal piden "transparencia" ante el fututo de las canteras de El Puerto

Los días pasan y el devenir de los terrenos de la sierra de San Cristóbal, donde se encuentran las famosas cuevas-canteras de El Puerto, sigue siendo todo un misterio. Por el momento el Ayuntamiento, quien en el anterior pleno aseguró en boca de su portavoz Javier Bello encontrarse "trabajando en la defensa de los intereses generales", sigue sin dar respuesta a la petición registrada por los diferenes grupos político quienes pedían en pleno extraordinario- y por segunda vez consecutiva- respuestas sobre el el futuro del "patrimonio de todos los portuenses". Sin embargo, los distinos grupos políticos que forman el Pleno Municipal no son los únicos que se preguntan por el tema. Entre los interesados, aunque con una actitud mucho más "cauta y tranquila", se encuentran tambien los Amigos de la Sierra de San Cristóbal. "El tema de la subasta nos ha cogido de sorpresa", explican desde la asociación. "Pedimos al Equipo de Gobierno información sobre el tema pero, a falta de datos refutados, preferimos permanecer a la espera. Hay que ser muy cautos con estas cosas".

En principio esta asociacion, antes conocida como la Plataforma ciudadana Poblado de Doña Blanca y Sierra de San Cristóbal, es una de las principales interesadas en el tema y desde el año 2022 se encuentran trabajando en la mejora continua de la zona. Desde entonces años de esfuerzo, reuniones e intentos de acercamiento no han sido suficiente para sacar adelante el desarrollo de los terrenos que recientemente, tras la quiebra de Impulsa, se han visto anunciados en un portal de subastas. Con todo ello, y a pesar de los presagios más agoreros, los Amigos de la Sierra de San Cristóbal aseguran "que no creen que los terrenos se hayan perdido". De esta forma se pone un toque de esperanza a uno de los puntos que últimamente más ha sido debatido en las sesiones plenarias. Concretamente en la última, celebrada este julio, la oposición volvió a presentar una moción donde se pedía al equipo de gobierno responder sobre el destino de las más de 60 hectáreas que ya han sido adquiridas por un propietario hasta el momento desconocido. En todo momento el equipo de gobierno ha remitido al "criterio de prudencia" con el fin de "no alterar los intereses generales".

"Nosotros seguimos pidiendo transparencia, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que ocurre", reclaman desde la asociación. "Tan solo pedimos un derecho que tienen los portuenses: conocer el futuro de su patrimonio".