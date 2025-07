El futuro de los terrenos de la sierra de San Cristóbal sigue en el aire

De nuevo la sierra de San Cristóbal centra el interés de un Pleno Municipal. Ya lo hizo el mes pasado, concretamente el 30 de junio, durante el último Pleno Extraordinario. Ahora vuelve a ser uno de los puntos más debatidos en la sesión que se celebró ayer por la mañana. En esta ocasión todos los grupos de la oposión se unieron para preguntar al Equipo de Gobierno sobre el futuro de los terrenos de la sierra de San Cristóbal que recientemente, tras la quiebra de Impulsa, se han visto anunciados en un portal de subastas. “Hablamos de terrenos donde se encuentran las cuevas canteras históricas, con un valor incalculable para nuestra ciudad”, explicó Belaustegui, de Unión Portuense. “Cuando se le pregunta al Ayuntamiento si piensa actuar para evitar que esta joya pase a manos privadas, la respuesta ha sido que prefier mantenerse de todas sus actuaciones. Y yo le pregunto: ¿puede una administración esconder sus intenciones cuando lo que peligra es un bien protegido por la ley?”.

Bien o mal lo que sí que quedó claro es que por el momento el Equipo de Gobierno no piensa aclarar ni el resultado de dicha operación (donde se han subastado más de 60 hectáreas), ni la identidad del propietario o los términos en los que se ha formalizado dicho concurso. “Después de escucharos a todos voy a ser conciso y claro. Respecto a este asunto solo cabe deciros lo mismo que en el pleno anterior: se está trabajando en la defensa de los intereses generales”, explicó Javier Bello, portavoz y teniente de alcaldía. “Creo que la respuesta no puede ser más clara, pero por criterio de prudencia no voy a comentar nada que pueda alterar el fin de estos intereses”.

Por su parte, los miembros de la oposición, siguen sin entender los motivos por los que no se tiene acceso a dicha información. “Existe una preocupación real, más allá de votantes de uno u otro partido. Esto hay que atajarlo. Nos podeís citar en una junta de portavoces y dar esa información, sin que de ahí salga nada”, manifestó José Luis Bueno de Izquierda Unida (IU). “Esta falta de información da sospechas”. A esta opinión también se le unía Mauricio Mauri, (Vox), quien llegó a afirmar que dichos terrenos “pueden quedar en manos de empresas cercanas y amiguitas”. “Entiendo que no querais dar información, pero podeis contar con nosotros”, finalizó Mª Eugenia Lara, concejala del PSOE.