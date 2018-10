Los alojamientos turísticos explican su rechazo al parking de caravanas

Estos empresarios insisten en destacar que no se trata, como se ha dicho por parte de algunos colectivos como Ecologistas en Acción, de beneficiar al único camping que existe en la ciudad -que por cierto dejó de ser municipal en 2017, al no renovar el Ayuntamiento la concesión que mantenía con la Junta de Andalucía- sino de garantizar la seguridad y los servicios que requiere una instalación de estas características. “ ¿Qué pasaría” -se preguntan- “si hay una crecida del río y se lleva por delante a varias caravanas? . Los accidentes ocurren y cuando sucede una desgracia todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Se trata de evitar que ocurran cumpliendo la ley y las normas establecidas”, insisten.

El alcalde recuerda que el recinto es un aparcamiento

El alcalde, David de la Encina, se ha pronunciado también sobre el asunto de las caravanas. El primer edil recuerda que ese recinto “es un parking, no un área de servicio. Allí se cobraba el estacionamiento pero se daban casos de gente que hacía vida, y eso no está permitido. Por eso, ante la proliferación de denuncias del sector turístico, se ha considerado que se incumplía la ley”. De la Encina insiste en que lo que se prohíbe es acampar, aunque tras el último Consejo de Impulsa se ha prohibido también el estacionamiento “porque con un único vigilante no hay garantías de que se cumpla esa prohibición de acampar”. No obstante, el alcalde afirma que “se puede seguir estudiando la cuestión, pero hay fundamentos legales para esta prohibición. Estamos junto a un río y no hay servicios al usuario. Ha sido una decisión adoptada de la mano del sector hotelero”, insiste. /C.B.