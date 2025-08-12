Adrián Ferreras muestra en El Puerto sus nuevas obras: "Pinto lo que veo"

El pintor portuense Adrián Ferreras es un "currante" del arte. Cada verano nos obsequia con una exposición de sus nuevas obras, siempre con alguna novedad y nuevos aderezos, ya que es un autor al que le gusta experimentar e innovar, pero sin perder nunca su esencia.

En esta ocasión la muestra que se puede visitar ya en el hotel Pinomar, en la calle Jade del Pago de la Alhaja, lleva por título 'El ojo del autor'. Para Ferreras es importante que cada año el título de su exposición refleje fielmente el espíritu de la misma, y en esta ocasión quiere dejar claro que su punto de vista es el filtro por el que pasa la realidad hasta plasmarse en sus cuadros.

Además de su habitual temática costumbrista, con escenas como distintas azoteas de la provincia de Cádiz, siempre con el mar como punto de referencia, el autor ha querido en esta ocasión compartir un reciente viaje a Marruecos que le ha impactado por lo que ha supuesto de impresión en aspectos como la luz o el color, así como la amabilidad y hospitalidad de sus gentes.

Aunque visitó varias ciudades dentro de su viaje al país vecino, en esta primera entrega ha reflejado el día a día de Chefchaouen, la ciudad azul del norte de Marruecos, con cinco obras que transmiten la esencia de lo que ofrece esa pequeña localidad llena de callejuelas y casas pintadas de cal con diferentes tonos de azul.

Durante el viaje Adrián tomó numerosos apuntes, porque como dice "yo pinto lo que veo. En estos cuadros he experimentado con los azules, los verdes, los violetas y los rosas, colores nuevos para mi que sin duda influirán en mis próximas obras", explica.

Y es que para Ferreras "un artista debe experimentar y hacer siempre cosas nuevas, aunque sin abandonar su personalidad. El título de la muestra es una forma de expresar que las imágenes son la realidad tras pasar por mis ojos, como un filtro, y el resultado es lo que yo veo, o lo que he querido ver. Pienso que el arte siempre tiene que transformar y aportar la personalidad del autor, su interpretacion de la realidad. Busco experimentar pero sin perder mi identidad", afirma.

El viaje a Marruecos le causó una honda impresión, y tiene pendiente mostrar en próximas exposiciones otros trabajos en los que está inmerso con escenarios como Marrakech.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 24 de agosto y él estará, como siempre, a pie de obra, atendiendo a los visitantes de lunes a domingo, en horario de 10:30 a 14:00 y de 19:30 a 22:30 horas. "Estoy muy agradecido a todas las personas que vienen a visitar mi exposición, me encanta hablar con ellos y resolver las dudas que tengan".

La muestra se inauguró el pasado 8 de agosto y fue un éxito de afluencia, con muy buenas impresiones por parte de los visitantes. "Siempre intento disfrutar de lo que hago, para crear te tienes que esforzar y trabajar en tu pasión día tras día. Siempre hay que ser exigente para crecer, como artista y como persona", asegura.

La muestra ofrece una gran variedad de temas, técnicas y tamaños, con un total de 33 obras desde acuarelas y óleos sobre liebzo y tablas hasta plumillas a tinta china. Sin duda un magnífico plan para estas calurosas jornadas de agosto.