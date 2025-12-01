Adaptar los actuales juzgados de El Puerto a la nueva ley costará 137.800 euros

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia del Ministerio obliga a realizar mudanzas y reformas en los actuales juzgados del polígono Las Salinas, independientemente del anunciado traslado a la nueva sede de El Cortijo, en la calle Pozos Dulces, que todavía no tiene fecha.

Como explican desde la Junta de Andalucía “la ley establece tres fases para la entrada en vigor de los nuevos tribunales de instancia. En el caso del partido judicial de El Puerto de Santa María, está incluido en la fase III que se pone en marcha el 31 de diciembre, al igual que en Jerez, Algeciras, Cádiz capital, el resto de las capitales andaluzas y Motril. El resto de los partidos judiciales andaluces, es decir 73 de 85, ya están adaptados”.

Con esta reforma desaparecerán los juzgados unipersonales para transformarse en un tribunal de instancia colegiado y, por tanto, conformado por todos los jueces que hasta ahora trabajan de forma unipersonal, mientras que los funcionarios ya no trabajarán para un juez y juzgado concreto sino en secciones y servicios comunes.

Para adaptar la plantilla de funcionarios al muevo modelo de tribunal de instancia, la Consejería de Justicia ha aprobado la nueva RPT para la Fase III, que supone un incremento de 12 nuevas plazas y la creación de 228 jefaturas con un coste anual de 1,4 millones de euros. En el caso de El Puerto de Santa María, se crean dos nuevas plazas más de tramitadores procesales y 5 puestos de jefatura con un complemento específico correspondiente. En este caso, el coste es más de 100.300 euros en materia de personal. En total, la Junta calcula que la implantación completa de los nuevos tribunales de instancia alcanzará los 57 millones de euros en toda Andalucía, entre personal, adaptaciones de espacios y dotación informática, que la Junta asume en solitario pues la Ley carece de memoria económica y el Ministerio no ha aportado financiación.

En cuanto a la adaptación de las instalaciones actuales de El Puerto al nuevo modelo, además de la adecuación de servidores y equipos informáticos se están reordenando los espacios en el edificio del Parque Empresarial Las Salinas, sobre todo para adecuar el área destinada a la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer, que con la ley asume también las competencias en delitos sexuales, y para trasladar a este inmueble el Juzgado de Guardia con el resto del tribunal de instancia.

Mientras, en el edificio de la avenida Ingeniero Félix Sánchez se unificará toda la jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria (ahora hay dos juzgados y uno está en este edificio y otro en el del parque empresarial). Las obras y mudanzas suponen una inversión de 37.500 euros para la Junta de Andalucía, ya que la ley estatal carece de memoria económica y financiación para ayudar a las comunidades autónomas a implantarla.

Ante los exigentes plazos fijados en la norma es necesario hacer estas adaptaciones de los actuales edificios judiciales, “sin que ello implique renunciar la nueva sede judicial en las antiguas Bodegas El Cortijo, pendiente de que se realicen las obras por parte del propietario, tal y como está recogido en el contrato de arrendamiento, que es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030”, concluyen desde la Junta.