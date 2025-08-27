El acceso a la playa de La Muralla en Puerto Sherry se reabre al tráfico

Si hay una zona popular y muy buscada por los turistas en verano -y los no tan turistas durante el resto del año- esa es Puerto Sherry. Cientos de visitantes se acercan cada año (y cada vez más) a esta zona, perteneciente a Autoridad Portuaria, donde cada vez se hace más complicada la convivencia entre peatones, coches, terrazas de restaurantes y camareros. A principios de esta semana parecía que este problema se iba a ver mitigado tras la instalación de una señal donde se indicaba el uso restringido de vehículos, “excepto residentes, carga/descarga y vehículo oficiales”. Rápidamente la medida ha levantado polémica y, a pesar de que ayer martes la señal se encontraba tapada, ya se han podido notar las consecuencias de la leve medida.

Imagen de la señal instalada.

Evidentemente, los más afectados han sido los negocios de hostelería, quienes se han tenido que enfrentar a distintas trabas. La primera de ellas ha sido la dificultad para acceder a su puesto de trabajo (con multa incluida). “Hay compañeros a los que le han multado el coche mientras estaba trabajando”, explica el camarero de uno de los locales. “A nosotros no nos ha pasado, pero lo hemos visto. ¡Imagínate venir a currar y que ese día te lleves a tu casa 200 € menos!”. A ello se le suma la incomodidad de ver como los clientes han cacelado reservas ante la dificultad de acceder a la zona. “Nosotros lo hemos notado muchísimo”, asegura el regente de uno de los locales que se ubica en la parte alta del paseo. “Hemos tenido reservas que han llamado para cancelar porque, después de 45 minutos dando vueltas, no han encontrado aparcamiento”.

Y es que desde hace algunos años la convivencia en esta zona entre vehículos y peatones se está haciendo cada vez más complicada. De hecho, cada vez es más frecuente ver como los residentes de la zona acotan las zonas de aparcamiento, haciendo aún más difícil la llegada a los locales. En este sentido los propietarios y residentes de la zona no se oponen al tráfico, pero sí piden “más seguridad”. “Desde la comunidad de propietarios no nos oponemos a que la gente llegue hasta aquí”, explica el presidente, Ramón Delgado a la altura de la playa de La Muralla. “Eso sí, nosotros reclamamos tres cosas fundamentales: un carril peatonal (dejando para los coches otros carril de un único sentido), luz en las farolas (la zona por las noches se queda totalmente a oscuras) y mejorar el pavimento”, enumera Delgado. “No es concebible ir por la noche totalmente a oscuras, sin que los coches vean a los peatones”. Junto a él asiente un grupo de hosteleros. Todos coinciden en lo mismo: “Poco pasa para lo que puede ocurrir; cualquier día hay que lamentar un accidente”.

Por el momento la zona ha vuelto a ser abierta al tráfico, sin ningún tipo de prohibición, haciendo posible la llegada hasta la playa de La Muralla.