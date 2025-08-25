IU denuncia el corte del acceso a la playa de La Muralla desde Puerto Sherry

Izquierda Unida ha mostrado su preocupación por la reciente colocación de una señal por parte de la Autoridad Portuaria que impide el acceso de las y los portuenses a la playa de La Muralla a través del Paseo Marítimo de Puerto Sherry. La señal restringe el acceso sólo a residentes, carga y descarga y vehículos oficiales y ha sido colocada en una la rotonda creada a mediados de este verano.

Una imagen del cartel que prohíbe el acceso.

La formación solicitará en el próximo pleno ordinario al equipo de Gobierno municipal que aclare si tiene conocimiento de esta actuación de la Autoridad Portuaria y, en caso afirmativo, si ha instado a la misma a garantizar la libre entrada de la ciudadanía a la playa de La Muralla, incluyendo a las personas con movilidad reducida o clientes de los locales y restaurantes de la zona.

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento, José Luis Bueno, explica que “hemos tenido conocimiento de este asunto a través de las quejas de varias personas usuarias de la playa de La Muralla, y que se han encontrado de un día para otro con esta señal que les impide disfrutar de su playa”. Para Bueno, “es inadmisible que la APBC se tome estas libertades y juegue así con el derecho de los portuenses y de quienes nos visitan a disfrutar de nuestras playas” y alertan de que “este sea el primer paso hacia una privatización encubierta del acceso a la playa de la Muralla, que cuente con el apoyo del gobierno de Germán Beardo, que ya ha permitido acciones similares, por ejemplo, con los aparcamientos en la playa de El Buzo”.

Por último, Izquierda Unida reitera que las playas de El Puerto son patrimonio de todas y todos los portuenses, por lo que instan a Beardo a defender el acceso libre y gratuito a todas ellas.