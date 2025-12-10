La Academia Santa Cecilia entrega este jueves en El Puerto los reconocimientos a sus socios de honor

Fachada de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, en la calle Pagador.

Este jueves 11 de diciembre, a las 19:30 horas en la Iglesia del Castillo de San Marcos se celebrará el acto Solemne de entrega de títulos a los Socios de Honor de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia en este año 2025, año de celebración del 125 aniversario de la entidad.

Los premiados y entidades reconocidos este año son Ramón Bollullo Estepa (a título póstumo); Manuel Rincón Sucino; el colegio El Centro Inglés; y el Grupo Caballero.

Tras este acto de entrega se presentará el libro 'La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y El Puerto de Santa María. 125 Años de actividad cultural', de Carmen Cebrián González, vicepresidenta de la Academia. La autora será presentada por el académico Javier Maldonado Rosso.

A los socios de la entidad se les entregará un ejemplar del libro.

También en la misma jornada se inaugurará una exposición gráfica de 'Los 125 Años de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia', realizada por Carmen Cebrián González y Ángeles Martínez Miguélez.

Al final del acto se servirá un aperitivo en la bodega del Castillo. La Academia agradece a Bodegas Caballero la cesión del espacio y la aportación de sus vinos para la celebración del acto.