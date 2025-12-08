El Puerto firma el acta municipal que conmemora el 125 aniversario de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia

Este lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, el alcalde, Germán Beardo, y el presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Luis Garrido, han firmado el acta municipal que conmemora los 125 años de historia de esta institución cultural.

El acto homenajea la primera acta fundacional de 1900 y se rubrica ante secretario en el mismo lugar y día en que nació la Academia, en el Salón Regio del Ayuntamiento, recreando simbólicamente aquel histórico 8 de diciembre. La Academia se constituyó con el objetivo de fomentar la enseñanza de las Bellas Artes y todas las actividades culturales consideradas beneficiosas para el desarrollo de las Ciencias, las Letras y las Artes, según recogen sus estatutos, objetivo que sigue manteniendo 125 años después.

A la ceremonia han asistido la junta directiva de la Academia, los académicos y socios de la institución, así como el teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, y el teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, entre otros.

El alcalde felicitó a la Academia por su trayectoria como referente y motor cultural y artístico de la ciudad desde 1900, cuna de artistas y académicos de reconocido prestigio, como Rafael Alberti, Juan Lara, Manuel Alejandro o Alfonso Ussía, recientemente fallecido. Además, anunció que este martes comienzan las obras de consolidación del edificio de la Academia, ubicado en la calle Pagador 1 desde 1973, reforzando así el compromiso conjunto del Ayuntamiento y la Academia con la cultura y el patrimonio de El Puerto.

Luis Garrido destacó que “hoy celebramos la continuidad de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, que durante 125 años ha mantenido vivos sus objetivos culturales, únicamente interrumpida en 1918 y 2020 por las pandemias de la gripe y el COVID”.

La firma del acta supone el cierre de las celebraciones del aniversario, que han incluido más de 38 actos culturales -conferencias, conciertos, exposiciones, mesas redondas y presentaciones de libros- todos de acceso gratuito al público, consolidando el prestigio local y nacional de la Academia.

Luis Garrido agradeció la labor de presidentes, directivos, profesores, benefactores, socios, alumnos y simpatizantes que han hecho posible que la institución continúe siendo un referente cultural en El Puerto de Santa María. Por su parte, el alcalde expresó su reconocimiento a la junta directiva actual y a las anteriores, deseándoles otros 125 años de vida y éxitos.

El presidente de la Academia agradeció al Ayuntamiento su apoyo, ofreciendo gratuitamente los diferentes espacios ocupados por la entidad a lo largo de su historia y respaldando sus actividades culturales. También extendió su agradecimiento a toda la sociedad portuense por su constante apoyo. Por último la vicepresidenta, Carmen Cebrián, entregó al alcalde un libro que recoge la historia de estos 125 años de promoción de la cultura portuense, cuya presentación pública tendrá lugar este jueves y que ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz.