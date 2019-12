Vecinos de la calle Gerifalte, entre El Águila y la carretera de Fuentebravía, han denunciado lo que finalmente tenía que ocurrir. Tras haber advertido de forma reiterada ante el Ayuntamiento la deficiente situación que presentaba un árbol ubicado junto al número 3 de dicha calle, para que tomara medidas y se procediera a sanearlo o a talarlo, el temporal de la semana pasada tumbó el ejemplar, que cayó sobre la valla de dicha propiedad, como temían que podía suceder.

Los vecinos habían cursado denuncias sobre la mala situación que presentaba el árbol y la calle en general, que presenta muchas deficiencias, agravadas por los destrozos que ha ocasionado el ejemplar desplomado.

La justificación de Infraestructuras para no reparar es económica y de falta de personal

Según los vecinos, mantuvieron varias reuniones con el área de Infraestructuras y cursaron solicitudes en la OAC para que se tomaran medidas, pero el Ayuntamiento arregló algunos árboles en la cercana calle Búho Real, y no en Gerifalte, cuyos residentes han criticado que “nuestros responsables políticos nos abandonan, pero no para que paguemos los impuestos”. Por suerte, cuando el árbol se desplomó por una fuerte ráfaga de viento, no llegó a alcanzar a niños ni a personas mayores, “lo que habría producido una desgracia”.

No obstante, ha producido desperfectos en la valla del chalé y una vez retirado el árbol deberán hacer una valoración profunda de daños en contadores y armarios de gas y agua. La indignación de los vecinos aumenta, ya que ahora el estado de la calle es peor, toda vez que el pavimento y el acerado están aún más levantados “y no parece existir interés por el área de Infraestructuras para repararlo”.

Los vecinos no puede aparcar sus vehículos so pena de destrozar las ruedas y cuando salen de sus casas lo hacen con miedo debido a las múltiples deficiencias del acerado y el propio vial, que “están impracticables” .

La justificación que esgrime el Ayuntamiento para no reparar, es falta de personal y económica. “En septiembre mantuvimos una reunión con el área de Infraestructura. Pero al haber un árbol debía haberse producido una coordinación entre Urbanismo y Medio Ambiente; somos los vecinos los perjudicados por esa falta de coordinación”, lamentan.

Los desperfectos se incrementan con las raíces, que siguen debajo del pavimento e incluso dentro de algunas viviendas. Por todo ello, piden al Ayuntamiento que actúe de manera urgente y realice las reparaciones en esta calle.