Unión Portuense propone generar biogás a partir de las aguas de la EDAR Las Galeras

Unión Portuense ha expresado su apuesta por la generación de biogás a través de las Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Las Galeras.

En este sentido, el equipo de Unión Portuense ha visitado la depuradora de Chiclana para conocer su experiencia en la producción de este producto.

Pepa Barrera, coordinadora de Desarrollo Sostenible de Unión Portuense, y su alcaldable, Javier Botella, han visitado la depuradora de El Torno, en la localidad chiclarena, con el objetivo de conocer de primera mano la experiencia y el proyecto All Gas donde producen biogás a partir de la depuración de aguas residuales con microalgas.

A través de un comunicado, la formación municipalista ha recordado que en octubre del 2021, "Unión Portuense llevó a pleno una moción instando al gobierno a que se interesara y gestionara el estudio de viabilidad del diseño y construcción de una planta biogás en la actual EDAR. Además de incluir como propuesta en el Avance del PGOM, contemplar hacer lo mismo en la segunda depuradora a construir.

En línea con su compromiso de gobernanza responsable con la consecución de los objetivos de la economía circular en el ciclo del agua, el equipo de Unión Portuense visitó la depuradora de El Torno en Chiclana que produce biogás a partir de la depuración de aguas residuales con microalgas con el objetivo de conocer de primera mano su experiencia y su proyecto All Gas.

Se trata de "un proyecto pionero, y uno de los más grandes a nivel mundial, que consiste en el aprovechamiento de nutrientes contenidos en las aguas residuales para el cultivo de microalgas que luego se transforman en biocombustibles y otros productos de elevado valor añadido al tiempo que se facilita la depuración de aguas residuales". Así se produce biogás: fuente de energía limpia que sirve de combustible. “Actualmente abastecen 7 coches de la flota municipal chiclanera, aunque tiene capacidad para 17 y ampliable en un futuro a 40”, les contaba Maikel Fernández, el Responsable de Innovación y que ha presenciado la evolución del proyecto.

Este proyecto financiado por la Unión Europea y coordinado por Aqualia no ha pasado inadvertido por parte de municipios de España, y de representantes de otros países, poniendo a Chiclana en el foco internacional. "Tecnología que Aqualia ofrece a sus clientes, generalmente consistorios, y precisamente son éstos mismos los que gestionan nuestra depuradora. No se entiende cómo aquí el gobierno de Beardo no ha movido un solo dedo en esta línea", afirma Unión Portuense.

Existen otros proyectos, como la EDAR de Copero en Sevilla, donde se revalorizan otros residuos como las naranjas amargas y podas para potenciar la producción de biogás. "Proyectos que consiguen un ahorro de oxígeno, energía, disminución de C02 y, además, biocombustible, un agua depurada reutilizable y otros productos ecológicos de alto valor en agricultura e industria. Sumándole que el coste de depuración de las aguas es más económico y sin perjudicar al medio ambiente".

Pepa Barrera comenta: "Estos son ejemplos reales, donde se han unido conocimiento, innovación, tecnología y, sobre todo, voluntad política por hacer las cosas bien. Alianzas entre empresas e instituciones que dinamizan la economía del municipio y el entorno". Barrera concluye que "hay que cambiar el paradigma de aguas residuales, pasar de gestionar un residuo a gestionar un recurso. Este proyecto en un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser la economía circular del futuro".