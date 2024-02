Telefónica intervendrá en el centro de El Puerto para introducir la red de fibra óptica

La compañía Telefónica España hará obras en el centro de El Puerto de Santa María para introducir la red de fibra óptica, sustituyendo la actual red de fibra de cobre por una más avanzada y que ofrece mejores prestaciones y servicios.

El alcalde Germán Beardo, y el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, han mantenido un encuentro para coordinar la planificación de un plan de intervención y despliegue en el centro de la ciudad "para mejorar toda la red que la compañía tiene en la zona", con una inversión de 700.000 euros.

Estas obras van a suponer transformar la red de cobre por una de fibra óptica "para así mejorar la experiencia de los clientes con los servicios, así como reducir el impacto visual".

En la actualidad sólo el 48% del centro tiene acceso a la banda ancha y el objetivo marcado es superar el 90% de cobertura, con un total de 36 actuaciones, que se llevarán a cabo entre febrero y agosto.

El primer edil señala que un óptimo acceso a internet y una buena conexión "es prioridad para cualquier tarea, tanto en el ámbito personal como en el profesional, lo que le da la catalogación de servicio esencial".

Telefónica acometerá una serie de trabajos de mantenimiento de la red "que facilitará en el casco histórico el acceso a la mejor tecnología y conectividad que hay en el mercado, para brindar un servicio de calidad a todos los usuarios".

Los trabajos se ejecutarán por fases, acometiendo la reparación de la red de telefonía e internet. La compañía comenzará por la calle Virgen de los Milagros, Luna, Jesús de los Milagros, Misericordia, Plaza de La Herrería y Micaela Aramburu, donde se retirará el cableado de cobre que será sustituido por la fibra óptica FTTH (Fiber to the home), que es "la fibra ultrarrápida de más calidad, sin pérdidas de velocidad, sin pérdida de potencia e inmune a las interferencias electromagnéticas. Es la banda ancha fija más avanzada del mercado, que permite alcanzar hasta 1Gbps simétrico, y proporciona una experiencia diferencial en servicios básicos como navegar por Internet, ver televisión de alta definición o jugar on line”, según explicó Joaquín Segovia.

Germán Beardo ha agradecido a Telefónica "la eficacia en la coordinación con las concejalías de Gestión Urbanística e Infraestructura, lideradas por Leonor Caballero y Millán Alegre, para que el centro de El Puerto pueda avanzar, gracias a la mejora en la conexión de todos los negocios locales y hogares, que garantiza estabilidad y un gran aumento de velocidad; y permite ganar en competitividad, creando nuevas oportunidades para impulsar el centro y llenarlo de vida y actividad".