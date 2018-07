El pintor Sergio del Amo muestra su yo más íntimo y personal en el Alfonso X

El pintor Sergio del Amo (Guadalajara 1982) expone su obra De Amor y Silencio en el centro cultural Alfonso X El Sabio hasta el próximo 4 de agosto. Esta muestra se enmarca dentro de la tercera edición de las Jornadas Artísticas Art Puerto, que durante estos días convertirán la ciudad en un escaparate artístico a través de exposiciones y conferencias.

La exposiciónreúne temas íntimos y personales con los que el artista cuenta su propia historia de vida, vinculándolo todo con la muerte y elevándolo al amor. Según del Amo, en la muestra hay muchos cementerios y paisajes explícitos donde habita la muerte, pero a la vez nace la vida.

Por otro lado, en esta colección también aparece el amor, el tocar, la piel, las sábanas que nos cubren, y ahí, de una manera más sutil, aparecen desnudos femeninos, pertenecientes a compañeras de viaje del pintor. Una muestra en la que también hay hueco para varios paisajes del Sur de España, en los que Sergio del Amo también vuelve a la "no presencia humana", a través de sábanas movidas por el viento o espacios donde empieza a nacer la luz.

A Del Amo no le interesa tanto la parte técnica, sino la posibilidad de expresar su yo más íntimo a través de sus pinturas. "Lo especial es contar una historia que sea personal, porque si es personal es sincera, y si es sincera, es verdadera", destaca el autor. Porque para el pintor "el objetivo de cualquier arte es contar una historia".

Desde muy pequeño comenzó a pintar y, hasta el día de hoy, no ha podido parar. "Empecé como un juego, y a medida que fui haciéndome mayor me di cuenta de que estaba atrapado en una espiral que cada vez me seducía más, y de la que cada vez era más difícil desprenderme", comenta el artista. Un pintor castellano enamorado de la luz, de los olores y de la manera de vivir del Sur de España, al que un día llegó para estudiar durante un año en Sevilla.

El próximo 31 de julio, Sergio del Amo impartirá una masterclass en la Sala Museo Hospitalito titulada Colocando pintura, en la que el pintor hablará de su manera de entender la pintura de una forma directa y clara, a la vez que pintará en directo. El artista cuenta que el título Colocando pintura nace de una experiencia muy bonita ocurrida en El Puerto mientras hacía un retrato a la madre del imaginero Ángel Pantoja, y en la que el padre de Pantoja le dijo: "No eres pintor, simplemente colocas la pintura muy bien".

Esta frase marcó a Sergio del Amo tanto, que lo ha inspirado para la masterclass que ofrecerá en nuestra ciudad. "El pintor es el filtro que hace que una vivencia se cuente a través de un lienzo y eso se lleva a cabo colocando pintura", explica. Sergio del Amo califica Art Puerto como una iniciativa "envidiable", organizada en una ciudad en la que afirma sentirse como en casa.