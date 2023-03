“No debemos olvidar lo que significa realmente la Semana Santa”

Este próximo domingo se celebra en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca el pregón de la Semana Santa 2023. Este año, la persona encargada de realizar la exaltación de la mayor festividad religiosa de El Puerto, en un acto solemne que se celebrará a partir de las 12:00 horas, será Francisco Javier Salguero Bocanegra, coincidiendo, como es habitual, con el Domingo de Pasión.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha elegido para tan especial ocasión a una persona que tiene en su haber pregones a la Virgen del Rocío y a Nuestra Señora del Carmen, la virgen marinera, la gran devoción de su familia.

El pregonero es conocido en el mundo cofrade con el apelativo de ‘El macareno’, ya que entre sus devociones destaca La Macarena de Sevilla, ciudad en la que reside desde hace veinte años, y donde trabaja en un establecimiento de hostelería, ‘Salsamento’, aunque acude con frecuencia a la ciudad portuense, donde vive su familia.

En la capital hispalense forma parte de la Hermandad de San Bernardo y no considera que existan muchas diferencia entre una y otra Semana Santa (Sevilla y El Puerto), a excepción de alguna hermandad, como El Dolor y Sacrificio.

Francisco Javier Salguero recibió las pretapas del pregón el pasado 15 de enero, durante un acto en el que se presentó también el cartel anunciador de la Semana Santa portuense, y donde el presidente del Consejo, Juan José Caballero lo definió como “macareno y rociero”.

Entonces, Salguero Bocanegra ya adelantó que en su pregón “se unirán dos cosas que son las que más me gustan: El Puerto y la Semana Santa”, algo que ha confirmado durante una entrevista concedida a este Diario, más cerca ya de la fecha señalada para dicho pregón.

Francisco Javier Salguero hizo sus estudios en el IES Mar de Cádiz y comenzó a trabajar desde muy joven. Es un buen conocedor de la Semana Santa local, en especial de las hermandades de Los Afligidos y de la Oración en El Huerto y fue uno de los fundadores de El Resucitado. Como pregonero cuenta con una dilatada experiencia.

Su pregón, según adelanta, va a ser “muy portuense”, realizado con una estructura cronológica, ofreciendo un recorrido a lo largo de todos los días de la Semana Mayor, con sus respectivas hermandades y titulares, aportando además datos de interés, como los lugares más indicados para ver cada una de las cofradías portuenses, donde más se puede disfrutar del paso de cada una de las hermandades, teniendo en cuenta sus características.

Dentro de ese recorrido cronológico, El Resucitado ocupará un lugar especial, por su relación con la hermandad y por cumplirse 25 años de la bendición de la imagen del Cristo, que es obra Jaime Babio, amigo personal del pregonero. También ofrecerá una exaltación más extensa a María Santísima del Rosario, de Los Afligidos. Como detalle significativo, no será un pregón “sevillanizado”, una tendencia bastante extendida en el mundo de las cofradías.

No obstante, no se quedará en los aspectos estéticos o folclóricos que envuelven a la Semana Santa, sino que profundizará en su sentido religioso como conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Otra aspecto que destacará en su pregón será el mensaje de hermandad. “El Señor nos enseñó a amarnos los unos a los otros, y eso es algo que tenemos que tener grabado. Vivimos unos tiempos en los que somos muy acomplejados a la hora de decir ‘te quiero’. No se lleva demostrar el cariño entre las personas, y eso por no hablar de lo perseguidos que estamos los que nos declaramos creyentes: está mal visto en la sociedad el que tengas fe. Se te toma como un raro, y no está de moda”, confiesa.

Respecto al rumbo que ha tomado la Semana Santa, lamenta que “ha entrado en unos derroteros en los que se diluye el mensaje que debe transmitir la festividad religiosa. Existe el riesgo de que la Semana Santa se folclorice demasiado. En nuestra Semana Santa hay folclore y hay religión, pero nunca nos debemos olvidar de lo que realmente significa para los cristianos”.

Ya con vistas al día del pregón, adelanta que no está contemplada la presencia en el escenario del teatro de ninguna imagen ni ninguno de los enseres propios de la Semana Santa de El Puerto más allá de los que marque el protocolo, aunque el concejal David Calleja podría realizar alguna aportación escenográfica.