Sanz insta al Gobierno a que construya de una vez la comisaría de la Angelita Alta

Antonio Sanz, actual senador por el PP, presentará una moción en el Senado donde exigirá al Gobierno Central que de una vez destine dinero a la construcción de la comisaría de Policía Nacional que desde hace años está prevista en la zona de la Angelita Alta. Así lo ha asegurado el político esta mañana frente a la comisaría de la Policía Nacional de El Puerto, en la avenida de la Constitución donde, acompañado por Germán Beardo, se ha reunido con representantes de la Flave y del Sindicato Unificado de Policía (Sup).

Esta propuesta se desencadena tras la pregunta parlamentaria que Sanz, en calidad de Portavoz en la Comisión de Interior del Senado, realizó al Gobierno, donde se interpeló sobre los trámites y proyecto del edificio. La respuesta, con fecha de 12 de noviembre, revela que el Gobierno "no contempla en sus presupuestos la construcción de la nueva comisaría". "Esto es una demostración de que cuando el Partido Socialista no gobierna miente y juega con los ciudadanos; y que cuando gobierna, no responde a las mismas cuestiones que cuando estaba en la oposición", declaraba Sanz a quien la Policía Nacional ha trasladado sus preocupaciones.

En este último caso, los agentes han presentado un informe con las carencias de la actual comisaría, donde las instalaciones "están obsoletas". "Esto es una demanda que venimos luchando desde al año 2003", explica Rubén Gutiérrez, representante del SUP en la comisaría de El Puerto. "Cuando las instalaciones se inauguraron estaban prevista para unos 100 agentes. Ahora somos más de 260".

La construcción de una nueva comisaría es algo que viene desde hace mucho tiempo, concretamente desde el año 2008. En ese momento el Ayuntamiento, con Enrique Moresco a la cabeza, entrego gratuitamente al Estado -a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE)-, una parcela de 4.375m² para la construcción de este edificio.

"Estamos en tiempo de elecciones y no valen cartas de reyes magos. Tienen que hacerse ya las actuaciones concretas donde los vecinos veamos los resultados de tantos esfuerzos", declaraba ayer Milagros Muñoz, representante de la Flave.