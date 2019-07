El 14 de febrero de 1779 ocurría la mayor catástrofe que El Puerto ha conocido. El Puente de Barcas, construído por Antonio Hurtado y José Molina, se hundía en el día de su inauguración dejando más de un centenar de víctimas. Al parecer, según afirman desde la web de Gente de El Puerto, la estructura de madera no pudo resistir el peso de la multitud que no se quiso perder este evento único en la ciudad (hasta el momento -exceptuando un puente romano- no había ninguna estructura que uniese las dos márgenes del río).

Este y otros detalles será tratado el próximo lunes 22 de julio en las charlas de Patrimonio Histórico. En este caso el encargado de dirigir el coloquio Miguel Ángel Caballero, jefe del servicio de Patrimonio Histórico y director Museo Municipal, dará más detalles sobre este hecho histórico. El lugar y hora serán en el Centro Cívico a las 19:30 horas (con una duración aproximada de 50 minutos). La entrada es libre hasta completar aforo.