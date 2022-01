Piden a las familias de dos fallecidos llevar su propio martillo percutor al cementerio de El Puerto

Lo ocurrido este sábado en el cementerio municipal de El Puerto de Santa María podría calificarse de surrealista y podría parecer una broma de mal gusto si no fuera porque ha ocurrido de verdad. Las dos familias que tenían cita para celebrar los sepelios de sus familiares fallecidos, uno de cuerpo presente y otro unas cenizas, acudieron al camposanto provistas de su propio martillo percutor, toda vez que desde el propio negociado de Cementerio se les había sugerido esta opción para no tener que demorar más los enterramientos, ante la avería del martillo propiedad del Ayuntamiento.

Uno de los familiares de la persona cuyas cenizas han quedado hoy sepultadas en uno de los nichos, tras varios días de espera, ha explicado a Diario de Cádiz como ocurrieron los hechos, que comenzaron el pasado sábado, hace más de una semana, con el fallecimiento de su padre.

Tras ser incinerado el cadáver la familia acudió a pedir cita al Negociado de Cementerio y en principio les daban hora para el próximo miércoles, aunque les indicaron que podría haber un hueco hoy sábado, como así fue, aunque el mismo viernes desde ese negociado municipal les advirtieron que los trabajadores del camposanto carecían de martillo percutor, una herramienta necesaria para realizar los enterramientos, pero que se podrían llevar a cabo si ellos mismos buscaban uno y lo llevaban.

Con cierta incredulidad ante la propuesta, pero también con prisa ya que el hijo del fallecido reside en Madrid y no quería permanecer tantos días a la espera del entierro de las cenizas de su padre en el nicho familiar, finalmente accedió a buscar dicha herramienta por sus propios medios, localizando un martillo percutor tirando de favores en la jornada del viernes, con el que se personó hoy en el cementerio para que se pudiera llevar a cabo el enterramiento. Cual no sería su sorpresa cuando finalmente los operarios del camposanto le indicaron que no hacía falta utilizar el martillo, ya que la lápida del nicho se podía retirar con un simple cincel y un martillo de mano.

Sí se encontró esta familia allí a otra en similares circunstancias, esta vez con un martillo percutor de gran tamaño porque era necesario excavar en el suelo, un martillo que también había llevado la propia familia de la fallecida.

Para el ciudadano que ha querido hacer públicos estos hechos “es inadmisible que se pida a los ciudadanos que aporten las herramientas para poder cumplir con un servicio básico como es enterrar a una persona” y señala que ha decidido contarlo “para que no se vuelva a repetir algo así”.

La concejala responsable de Bienestar Social, Carmen Lara, se ha mostrado “avergonzada”, según ha declarado a Diario de Cádiz, ya que como dice “yo me preocupé hace varios días de buscar un martillo para que no ocurriera esto, y el martillo estaba allí”, afirma.

Carmen Lara cree que los trabajadores del negociado se precipitaron al hacer a los familiares de los fallecidos tal propuesta, considerando la misma de “poca delicadeza” y reconociendo que ante todo hay que tener un respeto por las familias.

Lara era conocedora de que desde el negociado se había planteado a las dos familias esa posibilidad, aunque reprochó a los trabajadores los hechos cuando se enteró, y afirma que pensaba que habían vuelto a ponerse en contacto con ellos para descartarlo. “Yo soy la primera sorprendida por lo que ha ocurrido”, afirma, y asegura que pedirá personalmente disculpas a las familias de los dos fallecidos.

Hay que recordar que no es la primera vez que la falta de un martillo percutor causa problemas en el cementerio, ya que en el mes de abril del pasado año también se retrasaron los entierros de varias urnas de cenizas a causa de la avería de dicha herramienta, que tal y como reconoce la propia Carmen Lara se avería continuamente.

Lara también señala que el trabajo en el cementerio se ha visto ralentizado por la enfermedad a causa del Covid de varios de los empleados, aunque reconoce que el ciudadano no puede tener que asumir la responsabilidad que corresponde a la administración.