Patrimonio confirma que las atracciones de Valdelagrana no tienen licencia de instalación

Las atracciones abiertas en una de las bolsas de aparcamiento de Valdelagrana no tienen licencia de instalación. Así lo ha indicado el área de Patrimonio en una contestación realizada a Adelante El Puerto, donde responden a una petición de información realizada por dicha formación política el día 13 de julio, en la que el grupo municipal solicita personarse en el expediente de las atracciones ubicadas en dicha urbanización, junto a la playa, y pide que se les remita copia de la licencia de ocupación de la vía pública de dichas atracciones, así como el certificado de haber abonado la tasa municipal correspondiente.

También solicita Adelante el informe de idoneidad para la instalación en suelo público municipal de las atracciones ubicadas en Valdelagrana (Megabross, cataratas de agua...). Hasta la fecha, no habían recibido ninguna información, pero hoy por la mañana, se han dado cita en la sala de prensa del Ayuntamiento, el portavoz de Adelante, Alejandro Gutiérrez, y los concejales José Luis Bueno y Matilde Roselló, para dar cuenta de esta comunicación del área de Patrimonio, en la que se responde a su petición de información en relación a las deficiencias existentes en las licencia de las atracciones.

De esta forma, en primer lugar, los técnicos de Patrimonio informan de la promulgación del decreto 2020/381, denegando la instalación de ocupación de las instalaciones, y se emite otra resolución por decreto 2020/3373 para la "recuperación de oficio del dominio público", es decir el aparcamiento que ocupa la mini feria, del que es titular el Ayuntamiento. De todo ello se ha aportado documentación requerida al interesado, por lo que se infiere con claridad que hasta la fecha la empresa instaladora "no tiene autorización para las instalaciones infantiles" y por lo tanto "no se le ha practicado liquidación". No obstante se le ha dado traslado del decreto de denegación a Inspección Fiscal.

Este nuevo decreto, que no consta que haya sido firmado por el concejal de Patrimonio, Javier Bello, se suma al decreto de paralización de la actividad de la gran noria instalada en la margen izquierda del río Guadalete, emitido por la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, que no ha surtido efecto, toda vez que la rueda gigante sigue dando vueltas.

Alejandro Gutiérrez subraya que el equipo de gobierno "quiere hacer de El Puerto la feria de Andalucía", y vuelve a insistir en que las atracciones de Valdelagrana "no tienen papeles", ya que no es suficiente con una declaración responsable, acusando al equipo de gobierno de "opacidad y posible ilegalidad".

Por su parte, Matilde Roselló subrayó que el equipo de gobierno local "se está acostumbrando a hacer las cosas de manera ilegal", y acusó en especial al concejal de Fiestas, David Calleja, denunciando a la vez que en Valdelagrana "no se haya contado para nada con la participación de los vecinos, que ha sido nula, y esto lo vamos a denunciar y si lo tienen que parar, lo pararán".

Por último José Luis Bueno criticó que "El Puerto vuelve a situaciones que ya habíamos dejado atrás", calificó de "muy grave la situación de las atracciones de Valdelagrana, donde los funcionarios de Patrimonio dicen que se ha montado sin licencia y hay un decreto para recuperar el dominio público". "Las cosas se han hecho de forma irregular y puede que ilegal; David Calleja ha mentido, Javier Bello ha mentido, Danuxia Enciso ha mentido, el alcalde ha mentido. El concejal de Patrimonio tiene conocimiento de esta situación desde el jueves".

De la misma forma, los concejales de Adelante anunciaron que van a cursar una denuncia judicial por denegación de información, por la "falta de transparencia" y la falta de respuesta a sus escritos.

En cuanto a la motorada de este fin de semana, han denunciado "falta de medidas suficiente para controlarla. Estamos muy preocupados por las medidas de seguridad. No ha habido Policía Local suficiente. En la antigua N-IV, donde murió un joven en un accidente, "se habían puesto badenes pero no había controles de Policía Local para controlar las acrobacias, no había suficientes efectivos y nos parece grave que Germán Beardo salga en redes sociales a decir que El Puerto es una ciudad segura".