"Los autónomos societarios se han quedado fuera del decreto del gobierno municipal"

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha valorado la convocatoria publicada por el Ayuntamiento de El Puerto para ofrecer ayudas a los autónomos, pero echa en falta que no se prevean ayudas a favor de los autónomos titulares de sociedades limitadas, comunidades de bienes y sociedades civiles, "que se han quedado fuera del Decreto firmado por el gobierno municipal".

Según De la Encina “no deberían dejar fuera a los autónomos jurídicos quienes, pese a la estructura societaria, son también perjudicados por la crisis y sufridores en sus propias carnes, como los autónomos personas físicas”.

Añade De la Encina que “en otras ciudades vecinas como San Fernando o Rota, sus ayuntamientos no han tenido inconveniente en incluir en sus ayudas locales a los autónomos físicos y a los jurídicos, entendiendo que ambos precisan ayudas; y sin embargo no entendemos por qué el gobierno de El Puerto no permite en sus ayudas municipales que participen los empresarios societarios, sabiendo que la inmensa mayoría de negocios de la ciudad aunque tengan forma de S.L., S.C. o C.B., detrás está un autónomo que, en estos momentos, es un sufridor que necesita ayuda. No entendemos que sea un momento para discriminar entre empresariado según la forma mercantil”.

De igual forma, David de la Encina subraya que “no pretendemos desde el PSOE criticar la medida sino, al contrario, contribuir a mejorar y ayudar a todo el empresariado de la ciudad. Es por ello que, haciéndonos eco de las muchas peticiones que hemos recibido en el PSOE de empresarios y empresarias locales que aun teniendo estructura de sociedad son autónomos y necesitan ayuda, elevamos al gobierno local esta propuesta”.

En todo caso “también entendemos que las soluciones a las durísimas consecuencias de la crisis no deben ser únicamente locales, por lo que también desde el PSOE venimos trabajando y proponiendo a otras instancias líneas de apoyo, sea la Junta de Andalucía, el Gobierno, la Diputación o la Mancomunidad de la Bahía”.

Pero en el caso de esta medida concreta, la publicada mediante decreto del alcalde, Germán Beardo, “echamos en falta que, como se ha hecho en otros ayuntamientos, la convocatoria sea más abierta, no limitándose solo a las personas físicas e incorporando ayudas para los autónomos societarios, para quienes el PSOE tiene la mayor sensibilidad y consideración y desea que salgamos pronto de esta complicada situación”.