El PSOE denuncia que el sonómetro para medir el nivel de ruido está sin calibrar

El PSOE portuense ha denunciado a través de su portavoz, Ángel Mª González, que el sonómetro para medir el nivel de ruido está sin calibrar por lo que no puede usarse. Esta circunstancia, junto al hecho de que los agentes de la Policía Local no han recibido la formación que los habilita para su uso, ha provocado que este pasado fin de semana los ciudadanos no hayan visto atendidas sus quejas por las molestias ocasionadas por los ruidos hasta altas horas de la madrugada.

El portavoz socialista señala que “nos consta que el medidor de decibelios no está en condiciones óptimas para su uso, y además los agentes no han recibido la formación que los habilita para usarlo. De hecho, el único agente habilitado para ello se ha jubilado sin que desde el gobierno local se haya previsto esta circunstancia y se haya ofrecido la formación requerida al resto de agentes. Por ello, este fin de semana quienes han estado a sus anchas en El Puerto han sido los incívicos e insolidarios a los que nos les preocupa el descanso de los demás”.

A la evidente falta de efectivos en la plantilla de la Policía Local se suma ahora esta situación que, a juicio del PSOE “es indignante, ya que si bien suele ser la Policía Local la que hace las mediciones de ruido, también puede hacerse desde Medio Ambiente siempre y cuando la persona haya recibido la formación que lo habilita a ello. Sin embargo, en El Puerto parece que nadie puede hacerlo, a tenor de lo ocurrido este fin de semana”.

Para Ángel Mª González “todo esto no es más que la muestra más evidente de la incapacidad de Beardo y su equipo para afrontar un año más la llegada de visitantes a nuestra ciudad”, y señala que “en otras ciudades se han puesto en marcha planes alternativos para cubrir esas carencias, y poder dar respuesta a los ciudadanos en su derecho al descanso”.

Turismo de botellón y borrachera

Por su parte el secretario local del PSOE, David de la Encina, ha acusado al alcalde, Germán Beardo, y a Curro Martínez de apostar por un turismo de botellón y borrachera, destacando que “nos preocupa muchísimo ese desgobierno, esa deriva, eso que ya están calificando algunos profesionales como Puertolluf, el peor turismo de borrachera, el de Magalluf, que viene a El Puerto de Santa María a destrozar la oportunidad que tenía nuestra maravillosa ciudad y que está degenerando en un auténtico caos”.

De la Encina añade que “sin ir más lejos, en el caso de este fin de semana, en la noche del sábado 16 solo hubo dos patrullas de policía, que no pudieron dar abasto para cubrir los numerosos requerimientos derivados de la concentración turística porque estaban cubriendo la procesión del Carmen. Una ciudad que tiene 90.000 habitantes y que se pone casi en el doble en verano no puede seguir así”, concluye.