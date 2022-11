PP y PSOE se acusan mutuamente de agresiones verbales y físicas en el tumulto del pleno de El Puerto

La resaca del pleno municipal de noviembre en el Ayuntamiento de El Puerto, que fue suspendido durante media hora por decisión del alcalde, Germán Beardo, se está dejando notar este jueves en todo el país, y es que son muchos los medios de comunicación de ámbito nacional que se están haciendo eco del bochornoso espectáculo protagonizado por concejales y cargos de confianza.

El equipo de gobierno ha lanzado un comunicado en el que, en palabras del concejal Millán Alegre, se culpa de todo lo sucedido al edil socialista David de la Encina, quien a su vez acusa a un cargo de confianza del PP de haberle propinado un codazo en el estómago.

Según se puede ver en el vídeo que grabaron las propias cámaras municipales, cuando el alcalde decide levantar el pleno ante el incumplimiento del reglamento por parte de David de la Encina, que insistía en hablar fuera de su turno ante lo que consideraba "las mentiras de Javier Bello", el concejal popular se levanta y al pasar por delante del escaño del socialista le dice a de la Encina "¿Me vas a pegar?, a lo que De la Encina le responde "pues claro que no", levantando ambos las manos hacia atrás. Por el flanco izquierdo llega el cargo de confianza Jesús Garay, chófer y secretario del alcalde, y le propina un codazo a de la Encina en el estómago, espetándole un "te espero fuera", a lo que De la Encina le responde "te reviento la cabeza". Posteriormente el concejal socialista Ángel González acude en defensa de su portavoz y propina también un empujón a Garay, mientras otro cargo de confianza, Pedro Serrano, sujeta a Javier Bello.

Ante este poco edificante espectáculo, lejos de hacer autocrítica los grupos de PP y PSOE se han enrocado en sus propias versiones. Así, Millán Alegre explica la grabación del pleno se ha puesto ya en conocimiento de los servicios jurídicos del gobierno para que se tomen las medidas oportunas, para dirimir responsabilidades.

Alegre añade que "un debate político nunca puede conllevar insultos ni amenazas como las que protagonizó el concejal del Partido Socialista, David de la Encina, tras haber sido suspendido el Pleno por el presidente, que es la máxima autoridad de dicho órgano, ante el incumplimiento reiterado del Reglamento de Funcionamiento del Pleno por parte de dicho concejal y tras haber sido llamado al orden hasta en dos ocasiones".

Desde el equipo de gobierno reiteran que "bajo ningún concepto toleraremos una agresión a ningún miembro de la Corporación municipal, ni ninguna actitud violenta como la que se vivió ayer".

Para el PP "son reiteradas las provocaciones e intimidaciones del diputado provincial hacia Javier Bello y otros compañeros con una actitud totalmente impropia y que incumple el Reglamento Plenario" y consideran que es "si esto es una estrategia programada de confrontación bajo ningún concepto nos vamos a dejar amedrentar ni va a distraernos ni un minuto de nuestro trabajo por mucha algarada antidemocrática que organicen”.

Por último, Alegre afirma que “estas provocaciones que van creciendo en los últimos plenos a medida que se acerca la fecha electoral no nos van a distraer de lo importante, ni van a provocar el cambio de rumbo que llevamos. Ni un solo miembro de este equipo de gobierno va a dejar de defender y trabajar por El Puerto por mucho que algunos componentes de la oposición quieran reventar los plenos. Esperamos que por supuesto la dirección del PSOE provincial, autonómico y nacional tome medidas en este asunto para que se depuren las responsabilidades que consideren", al tiempo que piden la dimisión de David de la Encina.

Por su parte David de la Encina, que ha calificado los hechos como "lamentables, bochornosos y penosos", ha pedido disculpas a la ciudadanía por haber tenido que asistir a dicho espectáculo, al tiempo que ha asegurado que “desde el PSOE no vamos a permitir por más tiempo ni una mentira más del PP, de Beardo o de Bello. Ya está bien de mentir para no argumentar y de utilizar el pleno para sus mentiras”.

El PSOE estudia posibles acciones legales

Desde el Partido Socialista lamentan lo ocurrido y señalan que “tras más de tres años de mandato en los que Beardo no ha cumplido ninguna de sus promesas, la ciudadanía está harta y ellos nerviosos porque no pueden defender su gestión y ante eso utilizan la mentira. En el caso de ayer, desde el PP eran incapaces de defender el dinero público con el que están financiando a un supuesto medio de comunicación para el autobombo de Beardo, para lo cual lanzaron mentiras que vamos a demostrar desde el PSOE".

"Lo que no es de recibo", añade De la Encina “es que cuando el alcalde suspende el pleno, Javier Bello se acerque a mí provocando y aparezcan por medio dos cargos de confianza del alcalde y uno de ellos me dé un codazo en el estómago y me diga te espero fuera, ante lo cual cualquier persona reacciona para defenderse. Muy grande les está viniendo el cargo a muchos de los ediles y cargos de confianza del PP que no son capaces de respetar las instituciones ni los cargos que representan y que están ensuciando la política local hasta límites nunca imaginados”.

Desde el PSOE anuncian asimismo estar valorando posibles acciones legales.

Reacciones de la oposición

Para el portavoz de Adelante El Puerto, José Luis Bueno, "el espectáculo que dimos ayer solo se puede calificar de bochorno y contribuye a alejar a la ciudadanía de la política. Otra vez El Puerto aparece en los medios nacionales con una imagen negativa. El alcalde tiene que asumir su responsabilidad como principal responsable del desarrollo del pleno y tiene que ponerle coto a las intervenciones de su portavoz Javier Bello, que ya ha demostrado muchísimas veces que su función consiste en reventar los plenos cada vez que le conviene al alcalde y tapar así los fracasos del supuesto 'gobierno de los preparados'. Hace tiempo que Beardo tenía que haber cesado a Bello. En Izquierda Unida no podemos compartir las actitudes que vimos ayer. En estos años hemos demostrado que somos una fuerza de oposición sería, dura en el contenido y en la fiscalización al gobierno pero con alternativas y proyecto de ciudad. En la bronca y en la gresca no nos van a encontrar", asegura.

Por su parte la edil de Vox Leocadia Benavente cree que "este alcalde ni sabe gestionar la ciudad ni sabe gestionar el pleno. Cada vez está mas claro que lidera un equipo de gobierno de niñatos. El portavoz, Javier Bello, va a los plenos a destrozarlos, con mentiras y con provocaciones, para que no haya ni dialogo ni oposición, y David de La Encina le entra al trapo, olvidando su papel institucional. Unos y otros deberían disculparse públicamente, con la ciudad y con los concejales que sí vamos a los plenos a llevar propuestas, peticiones de los ciudadanos y a fiscalizar la labor del gobierno. Está claro que les queda grande el puesto. Por desgracia, nuestro Puerto vuelve a estar en las televisiones nacionales por el lamentable espectáculo que dieron el PP y el PSOE. Nos quejábamos de que nos estaban trayendo un turismo Magaluf y ahora los plenos son también plenos Magaluf”.

Finalmente, el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, señala que "llevamos varios plenos bochornosos pero lo de ayer fue completamente intolerable. Y lo peor es que ambas partes (PP y PSOE) iban buscando claramente que sucediese, no fue algo fortuito del momento. Bello en su línea de mentiras y provocación, Beardo amparándolo incluso animándolo y De la Encina perdiendo claramente los papeles. De todos ellos, el que a lo largo del día de hoy no pida disculpas a la ciudadanía por el deshonroso espectáculo de anoche debería de ser expulsado de manera fulminante por su propio partido", concluye.

También la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), Milagros Muñoz, ha querido dar su valoración sobre lo ocurrido, señalando que es intolerable lo ocurrido el miércoles en el pleno, que se ha podido ver incluso en los medios nacionales.

Para Milagros Muñoz "se está perdiendo la compostura en los plenos, empezando por el alcalde, cuyas posturas y actitudes no son de recibo para algo tan serio como un pleno. En los debates nadie debería provocar porque esas provocaciones van a más y no traen nada bueno, lo único que hacen son calentar el ambiente y que se produzcan situaciones que son de vergüenza. El alcalde debería haber expulsado a de la Encina del pleno si este concejal no estaba cumpliendo el reglamento, pero lo que hizo fue suspender la sesión y quitarse de en medio, permitiendo que se produjera una situación tan lamentable".