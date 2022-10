Nuevas actividades para Halloween en El Puerto

Siguen dándose a conocer las actividades organizadas para Halloween. Así, el Hospitalito acogerá en la tarde-noche del lunes 31 de octubre, entre las 19:00 y las 23:00 horas, un evento en el que una veintena de personajes sorprenderán al visitante, que podrá acceder gratuitamente para conocer su historia oculta.

Como explica el concejal de Fiestas, David Calleja, "quienes se adentren en la que es una de las sedes del Museo Municipal conocerán el pánico en su estado más puro". El edil agradece la colaboración de Manolo Cruz y su esposa, Milagros, recordando su trayectoria decorando su casa de la Hijuela del Tío Prieto y ayudando desde el año pasado al área de Fiestas con motivo de Halloween. El edil hace extensiva su gratitud a Jesús Murciano y Álvaro Galán "por el compromiso e ilusión depositados en el proyecto", donde participarán diferentes personas recreando una escena contextualizada en el inmueble, al igual que en el Palacio de Purullena.

Cabalgata de Cruella de Vil

Ya se conoce también el itinerario de la cabalgata de Cruella de Vil, que recorrerá las calles en la tarde-noche del lunes. Así, la comitiva partirá de la puerta del Ayuntamiento, en la plaza de Isaac Peral, a las 19:00 horas, para seguir después por el interior de la plaza hacia la calle Larga, bordeando de nuevo la plaza hasta llegar a Nevería y seguir por Palacios y Micaela Aramburu hasta llegar a la Bajada del Castillo.

Música de miedo en San Agustín

También dentro de Halloween el patio del antiguo colegio San Agustín acoge este jueves 27 'Música que da miedo', un concierto de bandas sonoras de películas de terror interpretadas por alumnos del Conservatorio y del coro de La Salle Santa Natalia que contará también con la participación de profesores del centro.

La actividad, de carácter gratuito y con entrada libre hasta completar aforo, comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta las 19:30 aproximadamente. El público podrá disfrutar también de un servicio de barra con buñuelos y perritos calientes.

La directora del Conservatorio Elemental de Música 'Rafael Taboada Mantilla', Eva Moreno Martos, señala que el público disfrutará de unas diez actuaciones, algunas en solitario y otras pertenecientes a agrupaciones más grandes, así como que los alumnos contarán previamente una historia relacionada con la composición que van a interpretar. El patio del colegio, que mostrará dos escenarios y presentará una decoración de temática de Halloween, ofrecerá piezas de piano, guitarra, flauta, violín y chelo, en una tarde en la que no faltarán las interpretaciones de los profesores ni, al final de la cita, la del coro de La Salle.

'Truco o trato' en los comercios del centro

Por otro lado una docena de comercios del centro regalará caramelos a los pequeños la tarde del lunes 31, en el marco de la actividad 'Truco o trato', con motivo de la festividad de Halloween.

Bajo el lema 'Ven a los comercios del centro, por tus caramelos' se repartirán golosinas en las tiendas Pequeñines, Bazar Sharo, La florería, Mercería Las lobitas, Tu zapato, Cascabelitos, Mamai, Motos Marín, Go & Go, la farmacia de la calle San Bartolomé, The Adventure Factory y Souvenirs Los Milagros.

La presidenta de Revive, Natalia Murillo, señala que la entidad continúa desarrollando la iniciativa de regalar caramelos dada la buena respuesta que suscitó el pasado año y destaca que los establecimientos asociados mantendrán abiertas sus puertas las jornadas del sábado 29 y domingo 30.

Murillo ha querido agradecer la colaboración de Laura Portillo, propietaria de Antojitos Eventos, por donar 40 kilos de caramelos para la actividad.