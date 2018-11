Levantemos critica que no se podrá cambiar el nombre de casi ninguna calle

Levantemos ha denunciado en una nota de prensa remitida a los medios que el Equipo de Gobierno local "no ejecutará el cambio de nombres de la mayoría de las calles", ya que considera tras una reunión técnica mantenida días atrás que en puertas de dos procesos electorales será prácticamente irrealizable hacerlo. Critica además que las modificaciones en el callejero se debían haber hecho antes.

En este sentido, en la última reunión mantenida por la Comisión de Memoria Democrática el pasado 9 de noviembre se puso sobre la mesa, según Levantemos, "el más que posible fracaso" del cambio de nombre de calles de la ciudad. "Así lo detalló el técnico del Ayuntamiento que acudía a la cita para aclarar la situación actual del cambio de nombres y las posibilidades reales de aquí a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019".

En lo referente a lo expuesto por el técnico cabe destacar, en palabras de Irene Arana, secretaria del grupo municipal y representante de Levantemos en la Comisión, que “ha sido la reunión más clarificadora de todas, ya que como bien expuso el técnico del Ayuntamiento, con las elecciones autonómicas y las municipales es prácticamente inviable que se pueda cambiar el nombre de las calles, se podría hacer de dos o tres calles, pero la totalidad de las acordadas no hay opción alguna ya que se debería de haber hecho antes”. En total y solo a la espera de la aprobación por la Junta de Gobierno Local "hay acordado el cambio de 16 calles y 5 barriadas. Las barriadas no presentan problema alguno al no ser inscripciones reales en el callejero, a diferencia de las calles que si pasan a formalizarse en el mismo. De estas 16 como señalábamos con anterioridad prácticamente ninguna se modificará finalmente", critica Levantemos.

Según declara Irene Arana “si finalmente no se llevan a cabo los acuerdos tomados en la Comisión de Memoria Democrática será no solo un fracaso, sino un despropósito hacia los colectivos y las personas que hemos participado de dicha Comisión, concretamente, la Asamblea Feminista las tres Rosas, la AAVV San Jaime, la Flave, el Foro por la Memoria Histórica de El Puerto y, por supuesto, el comité de expertos y expertas que se pusieron a disposición de la Comisión de forma generosa para realizar el informe que fundamentaba los cambios”. Para Levantemos "es hora de exigir explicaciones públicamente sobre esta situación que hasta ahora el Equipo de Gobierno no ha querido hacer pública".

La agrupación de electores considera que esta situación "tiene unos claros responsables, un Equipo de Gobierno de PSOE e IU que se ha llevado más de un año sin convocar esta Comisión y que finalmente retomó la convocatoria por una exigencia de Levantemos para trabajar en los presupuestos municipales de 2018. No nos queda otra que preguntarnos ¿Si no son capaces de ejecutar un acuerdo como este, cómo van a ejecutar más de cincuenta mociones aprobadas a propuesta de Levantemos? ¿Cómo van a dar ese cambio en las políticas del PP que prometieron? Se acercan elecciones y ahora toca volver a prometer, pero es evidente que unas políticas continuistas del PP durante tres años han sido la tónica de este Gobierno municipal de PSOE e IU", concluye la formación.