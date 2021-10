Juan Carlos Gutiérrez Colosía recibe el premio al mejor empresario portuense

El restaurante del club El Buzo, en Vistahermosa, ha acogido este viernes el acto de entrega de la XXVI edición del Premio al Mejor Empresario Portuense, que entrega cada año la Asociación de Empresarios de El Puerto de Santa María.

En esta ocasión el galardonado ha sido Juan Carlos Gutiérrez Colosía, propietario de las bodegas del mismo nombre, siendo el presidente de la asociación, Pedro Fernández Lópiz, el encargado de detallar brevemente la historia a de la empresa, cuyos orígenes se remontan al año 1838.

La actual saga familiar se inició en 1910, de la mano de José Gutiérrez Dosal, abuelo del empresario premiado este año, pasando después el negocio a su hijo, José María Gutiérrez Sánchez, y ya en 1966 al hijo de este, José María Gutiérrez Colosía, hasta que en 1980 es su hermano Juan Carlos quien adquiere la propiedad total de la bodega y toma las riendas del negocio.

A sus 76 años Juan Carlos Gutiérrez Colosía lleva 62 trabajando en la bodega donde empezó con apenas 14 años, alcanzando ya el negocio la quinta generación.

Juan Carlos Gutiérrez agradeció el galardón y recordó, en un entrañable y ameno discurso, cómo era aquel Puerto de los años 60, en el que había “mucha hambre” y donde los trabajadores no tenían apenas derechos, no siquiera vacaciones. “En aquellos tiempos el 90% de los portuenses no tenían reloj, y se guiaban por la pitada del Vapor y la sirena de Terry”, recordaba.

Juan Carlos recordó algunas de las líneas maestras de lo que ha sido la historia bodeguera de la ciudad, como la semana inglesa que se impuso en 1962, con el descanso los sábados, cuando no había mecanización alguna y la mayoría de las bodegas no tenían ni luz eléctrica. Ya en los 70 llegó la euforia con la construcción de macrobodegas y con ella la superproducción, para pasar diez años después a la quiebra de algunas de estas empresas y a la asfixia de muchas de ellas. Como dato, basta decir que de las 360 bodegas que existían en los años 80 en el Marco de Jerez ahora hay 45.

Tras muchas vicisitudes y un cambio de rumbo que llegó en los 90, ahora Juan Carlos puede decir que su bodega “va bien”, gracias entre otras cosas a la exportación directa de vinos que realizan a más de 30 países. Como auguró el bodeguero, que agradeció su labor a su familia, “el futuro para las bodegas será bueno, porque ahora nos centramos más en la calidad”.

Tras recibir el galardón de los empresarios Juan Carlos Gutiérrez recibió también otros presentes de parte de sus amigos y familiares, entre ellos Fosco Valimaña, Elisa Gutiérrez Colosía y José María Escribano. Cerró el acto el alcalde, Germán Beardo, que felicitó al empresario y destacó el potencial que ofrece una ciudad como El Puerto de Santa María.