El médico Jesús Gálvez, nuevo fichaje para la candidatura de David de la Encina

El candidato socialista a la Alcaldía, David de la Encina, ha presentado sus propuestas para Valdelagrana en el marco de la convivencia vecinal celebrada el pasado fin de semana en el Club Social La Isleta, y donde se presentó públicamente a Jesús Gálvez Reina, médico de Atención Primaria en Valdelagrana y residente, quien se incorpora a la candidatura socialista.

Jesús Gálvez Reina se incorpora al equipo de De la Encina con la seguridad de que “entre todos podremos mejorar la zona, dar respuesta a las demandas vecinales y hacer de Valdelagrana una zona de primera para vivirla y disfrutarla, donde sea posible residir todo el año sin las carencias con las que ahora nos encontramos”.

El encuentro, de carácter distendido y ameno, sirvió para recoger las preocupaciones y demandas de los vecinos de esta emblemática zona de la ciudad, intercambiar ideas y aportar medidas, y en el caso del candidato De la Encina, para trasladar sus propuestas.

David de la Encina destacó la necesidad de conectar Valdelagrana con el centro de una manera efectiva para que se integre con el resto de la ciudad; así como poner en valor los terrenos del antiguo camping.

En materia de Mantenimiento Urbano avanzó la reforma del paseo marítimo y la reparación del alumbrado y del acerado de sus calles, muy deteriorados por el paso del tiempo, y que siendo una zona eminentemente turística se debe atender y cuidar, tanto para sus residentes como para los visitantes.

El proyecto de De la Encina contempla a Valdelagrana como prioridad, "para que sus vecinos y vecinas tengan servicios de primera todo el año, y no solo en la temporada alta. Me consta que la población fija de Valdelagrana es cada vez mayor y no podemos tratarla como una zona exclusivamente de verano”, dijo.

Entrando en materia turística, y siendo consciente del importante valor de Valdelagrana y de su gran potencial, el candidato socialista ha anunciado que activará la promoción hotelera y residencial en la parcela del antiguo hotel Caballo Blanco, y que unificará la estética de las terrazas del paseo y de la avenida de la Paz, mejorando la imagen que se ofrece.

En clave sanitaria, David de la Encina, recogiendo las demandas vecinales, manifiesta que luchará por la dotación de un médico pediatra en el Consultorio, para mejorar la asistencia sanitaria que tienen sus residentes, y que se debe intensificar en verano debido al importante aumento de su población.