La Flave rinde homenaje al locutor Fernando Durán

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) Sol y Mar rindió homenaje este jueves al comunicador Fernando Durán, que durante años ha dirigido el magazine matinal de la radio municipal Radio Puerto. El acto contó con gran respaldo vecinal y ciudadano.

La Federación, que cuenta con un espacio semanal en la radio municipal, felicitó a Durán “por mostrarse cercano y tener siempre una mano tendida a los vecinos”, explica su presidenta, Milagros Muñoz.

A pesar de la presencia de representantes políticos en el acto, Muñoz aclara que este homenaje “se hace desde el ámbito vecinal, porque queremos agradecer el tiempo que Fernando nos ha dedicado, porque le hemos disfrutado no solo escuchándolo, sino compartiendo espacio con él, y es un privilegio para todos nosotros”.

Inma Alcántara, miembro de la junta directiva de la Federación, corroboró las palabras de Milagros Muñoz e indicó que “Fernando es un enorme comunicador, una persona cercana que te hace sentir cómoda en la radio, y eso lo hace siempre más fácil”.

Por su parte Fernando Durán, haciendo gala de su sentido del humor, aseguró que prefiere estar en segundo plano y no ser el protagonista de un acto de este calado, agradeciendo el reconocimiento de la Federación a todo el mundo vecinal.

Durán añadió que “no es lo mismo hablar para el público que hablar en público”, pero igualmente reconoce “el cariño tremendo” que le ha demostrado la gente. “Me alegra que este acto no llegue cuando esté muerto”, dijo.

También explicó que “no me he ido, pero si no me iba, me echaban”, queriendo así dar respuesta a la pregunta que más le han repetido quienes le conocen en las últimas semanas. Además, confía en que los portuenses no hagan caso al hashtag "yo no sigo la radio, porque así no dejaremos que muera”.

El acto estuvo amenizado por el coro Aires de Antaño y contó con una gran presencia de portuenses, que quisieron dar las gracias a Fernando Durán por las horas de compañía a través de las ondas. Además se mostró un vídeo con datos biográficos de Durán, así como con imágenes de los encuentros no solo de la Federación, sino de las distintas asociaciones de vecinos con el comunicador en Radio Puerto.