La Flave muestra al parlamentario Sergio Romero (Cs) las necesidades más urgentes de El Puerto

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) ‘Sol y Mar’ se reunió el viernes con el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, que acudió junto a la parlamentaria Ángela Rodríguez y los concejales portuenses Curro Martínez y Lola Campos. La Federación puso encima de la mesa las necesidades más urgentes de la ciudad, para que los representantes de Ciudadanos intenten pelear por una solución para las mismas.

La presidenta de la Federación, Milagros Muñoz, dio las gracias a los representantes de Ciudadanos por acudir a la sede de la Flave e interesarse por los temas que más preocupan a los portuenses, como la situación del sistema sanitario, el estado del centro de salud ‘Ángel Salvatierra’, de la Comisaría y los juzgados, así como la vuelta al colegio. Por su parte, Romero dio las gracias al movimiento vecinal por permitir que puedan conocer de primera mano las necesidades de la ciudad.

En cuanto al centro de salud de la Zona Norte, se trata de una infraestructura que ha peleado el movimiento vecinal desde hace 16 años, y a la que las administraciones públicas solo han dado importancia en los últimos cuatro o cinco años. Con todo, la Federación agradece la implicación del área de Mantenimiento Urbano, que dirige Curro Martínez, por dar un empujón a los accesos de las calles aledañas del centro de salud, que se deberían haber gestionado con anterioridad al propio edificio.

Ciudadanos ha confirmado que estará encima de este asunto para que se puedan dar los pasos que quedan para su puesta en marcha. Por otro lado, la Federación agradece que hayan confirmado que no sustituye a Pinillo Chico en cuanto a las urgencias, puesto que sería “desvestir a un santo para vestir a otro”, ya que la población actual de El Puerto requiere de distintos puntos de urgencias repartidos por la localidad. Y por otro lado, pelearán porque los presupuestos andaluces contemplen la partida necesaria para dotar el centro de salud de los recursos materiales y personales necesarios.

Con respecto a la Comisaría, desde la Federación se ha hecho una relación a Romero y sus compañeros de la situación en la que se encuentra la actual ubicación de la misma, puesto que el portavoz de Cs en el Parlamento andaluz no conoce el edificio. Se han enumerado las condiciones infrahumanas en las que trabajan los profesionales y las dificultades que encuentran cuando atienden a las personas que acuden a la Comisaría, el estado de los calabozos y los vehículos, la falta de medios materiales y personales, etc.

También se les dio a conocer el estado actual de los juzgados, que son de los únicos en toda España que se encuentran en un polígono industrial, que igualmente no cuentan con las condiciones idóneas para la atención a las víctimas y a la población en general, que se trata de un lugar donde las víctimas de violencia de género tienen que estar cara a cara con los agresores puesto que no se acotan espacios para ello, etc. Como las deficiencias y exigencias son amplias, la Federación se compromete a enviar a Cs un informe sobre el estado de los Juzgados.

La Federación también lamenta que El Puerto no cuente con una estación de autobuses, como ocurre en otras localidades de la provincia. Se trata de un asunto muy peleado por el movimiento vecinal, y será un tema por el que se preocupará Cs. No se entiende cómo una ciudad en la que se ha hecho una gran gestión en el aspecto turístico no cuente con una infraestructura tan necesaria. Además, la actual ubicación, en la estación, supone un continuo riesgo para los pasajeros.

Finalmente, con Lola Campos se habló de la vuelta al colegio de los alumnos portuenses. Así, la Concejalía de Educación seguirá los protocolos y normativa fijados a nivel estatal, poniendo en marcha cualquier iniciativa que garantice la seguridad de los niños y profesores y la posibilidad de que las clases sean presenciales.

La Federación agradece la atención de Ciudadanos y confía en que puedan ir gestionando los temas que se les han mostrado para ir consiguiendo respuestas positivas al respecto. Además, se ha hecho hincapié en "la personal y pronta respuesta que siempre consigue el movimiento vecinal de los concejales de Cs, que responden ante cualquier necesidad que se presente".