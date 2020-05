Ecologistas en Acción solicita información sobre el nuevo campo de fútbol en El Águila.

A principios de este mes comenzaron las tareas de desbroce en la parcela municipal situada entre las calles Gavilán y El Águila, de cara a la próxima construcción del campo de fúbol de césped artificial con cargo al Plan Invierte de la Diputación Provincial.

Ecologistas en Acción está a favor de que las distintas zonas de El Puerto dispongan de instalaciones deportivas municipales gratuitas. Sin embargo, consideran que hay aspectos en este proyecto que no están claros.

El pasado 24 de septiembre el alcalde, Germán Beardo, informó de que se trataba de un campo de fútbol 7, lo que supondría como máximo una ocupación de unos 3.000 m², y sin embargo en la licitación y posterior adjudicación de obras aparece como campo de fútbol 11, con una superficie de 6.662,62 m².

En esa fecha no se había dictado aún la sentencia del TSJA que anulaba el PGOU vigente desde 2012, en el que la parcela donde se proyecta la construcción del campo de fútbol aparece señalada para usos educativos y no deportivos, por tanto según los ecologistas "este proyecto nació de forma un tanto irregular. Ante el recurso presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, el PGOU de 2012 sigue en vigor, por lo que la calificación de esta parcela sigue siendo de uso educativo, y no deportivo".

Los ecologistas entienden la queja de los vecinos sobre la falta de información. "Si el proyecto respondiera claramente a demandas sociales y respetara las normas del PGOU, se debería haber hecho constar en la preceptiva valla informativa, con plano y detalles de ejecución de obras. Así mismo, se debería haber informado a las asociaciones de la zona y a las entidades interesadas, como es Ecologistas en Acción, si se van a respetar las zonas verdes según lo planificado en el PGOU, ya que se ha realizado un desbroce que excede lo indicado en el plano para construcción, y si se van a adoptar las medidas preceptivas sobre conservación de especies protegidas como el camaleón", señalan.

Ecologistas en Acción considera que "el alcalde debería paralizar las obras, convocar a las distintas asociaciones interesadas a una reunión para intentar encontrar la mejor solución y no reiniciarlas antes de la instalación del panel informativo", y anuncian que solicitarán información "sobre la legalidad y los motivos del cambio de uso, respecto a lo planificado en el PGOU, de la parcela donde se quiere construir este equipamiento deportivo".