Denuncian al Consejo del Carnaval por "machismo y falta de respeto"

Levantemos ha pedido explicaciones a la concejala de Fiestas Ana María Arias por la expulsión de su grupo municipal del Consejo del Carnaval. Según han explicado en nota de prensa, en la tarde del jueves se reunió el Consejo del Carnaval para analizar un escrito presentado por la Asamblea Feminista Las Tres Rosas reclamando la eliminación de los contenidos sexistas del concurso de coquineras y coquineros. Ante la baja del representante de Levantemos en dicho consejo, en la mañana del jueves Levantemos comunicó por escrito el cambio de titularidad. El grupo tenía especial interés en debatir la propuesta presentada por Las Tres Rosas, "ya que llevamos años denunciando los contenidos sexistas y machistas" de dicho concurso, "que perpetúa la figura de la mujer en el carnaval como cuestión estética y superficial y no como representación real de las mujeres en una de nuestras fiestas populares y culturales más relevantes". Levantemos explica que asistió al Consejo la secretaria del grupo, Irene Arana, y la concejala Vanessa Gómez, quien ha denunciado "ofensas, falta de respeto y una actitud agresiva de varios componentes del Consejo hacia dos mujeres de Levantemos y hacia algunas integrantes de Las Tres Rosas que asistieron para poder participar del debate que habían propuesto". Según Vanessa Gómez, "nos abordaron en el ascensor del edificio donde se iba a celebrar el Consejo con la intención de no dejarnos ni pasar a la sala. Algunos miembros de ese Consejo nos ofendieron y gritaron ante la pasividad de la Concejala de Fiestas, Ana María Arias, quien no movió un dedo por evitar esa actitud agresiva ante una representante pública". Es más, la concejala, según Levantemos, les impidió la entrada "con la excusa de que no habían recibido el escrito del cambio de titulares para dicho Consejo".

Levantemos denuncia "la actitud reprobable que han tenido algunos miembros del Consejo del Carnaval gritando y ofendiendo a nuestras compañeras, así como la actitud despótica de la Concejala". Además, critican que en el Consejo "no hay ni una sola mujer y tratar el sexismo y el machismo en su seno causa envalentonamiento de algunos hombres que se creen dueños de una fiesta popular y de estar legitimados para hacer y deshacer a su antojo". Asimismo, exigen también explicaciones a la Concejala de Participación, Matilde Roselló, "sobre qué tipo de modelo participativo siguen legitimando en el que un Consejo es un espacio hermético y cerrado".

Por su parte, Las Tres Rosas ha exigido a Roselló "que tome medidas ante estas situaciones", y denuncia "machismo y falta de respeto" en el Consejo. Pide que se atienda su petición de cambio del certamen, reivindicando su espacio en la fiesta "en igualdad de condiciones".