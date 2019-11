El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula el Plan General de El Puerto

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María. Así lo han decidido los grupos políticos con representación municipal, que han mantenido esta mañana una junta de portavoces donde han cerrado filas en torno a lo que era una posibilidad y ahora se confirma. Representantes de los distintos grupos municipales han comparecido esta mañana en una rueda de prensa en la que el alcalde Germán Beardo ha tomado la palabra para agradecer "el talante de todos los grupos políticos para ofrecer una respuesta de ciudad", después de la reunión que han mantenido, en la que han participado técnicos de Urbanismo, Medio Ambiente y el equipo jurídico municipal. Junto al alcalde han estado la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso y su socio de gobierno Curro Martínez.

La presentación del recurso de casación se llevará a aprobación del pleno esta misma tarde a partir de las 18:00 horas, como uno de los primeros puntos del orden del día, y a tenor de la comparecencia de esta mañana saldrá adelante con seguridad. El alcalde justificó la presentación del recurso de casación, ya que no hacerlo "sería volver al plan de 1992, que no está adaptado a la realidad de 2019". Además, el "interés casacional", se justifica para no dejar atrás a los diseminados (ARGs), en proceso de regularización "y para dar seguridad jurídica a los inversores", en especial a promotores del proyecto del antiguo Club Mediterráneo y del desarrollo previsto en Viña Rango.

De igual forma, de manera paralela a la presentación del recurso de casación se está trabajando ya desde la Concejalía de Urbanismo (Área de Planeamiento) en el avance de un nuevo PGOU. Esto se hace en previsión de que la sentencia del Tribunal Supremo sea negativa o se demore en exceso, ya que según los cálculos previstos y por los antecedentes existentes en procesos similares la resolución del recurso podría extenderse entre dos y cinco años.

Además del apoyo de los grupos municipales, el Ayuntamiento contará con la Junta de Andalucía (Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio), a cuya representante Marifrán carazo, el alcalde agradeció su interés en este asunto, que según insistió "es una cuestión de ciudad en la que no caben los matices". La sentencia del TSJA que anula el Plan ofrece tres argumentos: la falta de cohesión del documento, la ausencia de Informe Económico y la falta de Evaluación Ambiental Estratégica. Según los jurídicos municipales, el recurso se planteará para impugnar estas causas de nulidad.

En un primer momento, el Ayuntamiento deberá presentar el recurso a trámite, primero ante el TSJA y después ante el Supremo, que tendría un año para decidir la admisión o el rechazo del mismo. La decisión del Tribunal Supremo, en caso de que se apruebe admitir el recurso, tardaría entre dos y cuatro años.