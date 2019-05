Ciudadanos se reúne con el empresario de la Plaza de Toros

Curro Martínez, candidato a la Alcaldía por Ciudadanos (Cs), ha mantenido un encuentro con Juan Reverte, actual empresario que gestiona la Plaza de Toros en nombre de Reyma Taurino S.L .

Según aseguran desde el partido, en dicha reunión "el empresario nos ha detallado las cuestiones que impiden su apertura y la necesidad de que esta situación se solvente para poder tener a disposición de la ciudad este monumento, y lugar de festejos taurinos y no taurinos”. En este sentido, Curro Martínez ha hecho hincapié en la importancia de este monumento no sólo para los aficionados taurinos, sino también para el resto de la ciudad que puede sacar beneficio de su puesta en marcha. "No es una cuestión que afecte sólo a los taurinos, sino que supone una merma en la oferta turística, al no poder estar abierto este monumento tan emblemático, y además la oferta de espectáculos y conciertos también queda anulada. Todo esto supone un detrimento de la generación de empleo y negocio para la hostelería, los hoteles, el comercio y en general para la economía de nuestra ciudad” .